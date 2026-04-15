OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 13 avril en podcast

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Enfin une victoire à débriefer pour Tant qu'il y aura des Gones. Presque deux mois après la dernière, contre Nice (2-0), l'OL a retrouvé le chemin du succès en dominant Lorient dimanche (2-0). De quoi donner le sourire à nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale. Cependant, il y a quelques bémols pour les anciens joueurs professionnels.

Effectivement, ce résultat a été acquis après une prestation loin d'être réjouissante. Il a fallu attendre les entrées de Corentin Tolisso, Orel Mangala et Endrick pour voir les Rhodaniens faire la différence après la pause. Et la fin de la rencontre fut difficile, les Lorientais poussant pour revenir à la marque.

Après ce premier thème, l'attaquant brésilien a fait l'objet d'une discussion approfondie. Mis sur le banc par Paulo Fonseca, il a visiblement été piqué au vif. En tout cas, il a su se montrer influant en offrant une passe décisive à Roman Yaremchuk. Il est aussi impliqué sur le deuxième but de Corentin Tolisso. Est-ce pour autant signe qu'il a compris ce que voulait de lui son entraîneur ?

Avec quelle équipe face au PSG ?

Puis, l'équipe de TKYDG s'est penchée sur le choc à venir. Dimanche prochain, les coéquipiers de Moussa Niakhaté affronteront le PSG. La partie sera ardue chez le leader du championnat. L'OL est-il en mesure de rivaliser ? Et avec quelle formation ? Autant de questions qui ont trouvé un écho dans votre émission hebdomadaire.

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