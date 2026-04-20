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Orel Mangala (OL) face à Lucas Hernandez (PSG)
Orel Mangala (OL) face à Lucas Hernandez (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

PSG - OL (1-2) : Lucas Hernandez l’a plutôt mauvaise

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Battu 2-1 par l’OL, le PSG a payé son entame de match ratée. Après la rencontre, Lucas Hernandez pointait la chance lyonnaise sur les deux buts.

    Deux buts en vingt minutes. L'OL ne pouvait pas rêver meilleure entame de match face au PSG. Ayant adopté une stratégie défensive pour contrer les plans parisiens, la formation lyonnaise a vu tout se goupiller parfaitement pour mener 2-0 et ainsi faire le dos rond pendant le reste de la rencontre. Limité dans ses choix de joueurs après encore des absences préjudiciables (Sulc, Tolisso, Tagliafico, Fofana), Paulo Fonseca a assumé sa stratégie jusqu'au bout et cela s'est révélé payant.

    Forcément, dans le camp d'en face, il y avait un peu d'amertume après ce revers 2-1 à la maison. Et même un brin de mauvaise foi. "Si on analyse les deux buts qu'ils ont marqués, ils ne suivent même pas deux occasions. Le premier (d'Endrick), il y a un peu de réussite, et le deuxième (d'Afonso Moreira), c'est après une contre-attaque, a décrit Lucas Hernandez sur Ligue 1+. Ils ont eu zéro occasion après ces deux buts."

    "Ç'aurait pu être différent avec un penalty transformé"

    Si Gonçalo Ramos aurait "pu relancer le match" en transformant son penalty en première mi-temps, l'OL aurait également pu alourdir le score à l'heure de jeu sur une frappe d'Endrick. L'occasion manquée, les Lyonnais ont donc choisi de se recroqueviller pour tenir cet avantage de deux buts qui a tenu. "On a tout essayé mais malheureusement, revenir contre un tel bloc bas avec deux buts de retard, c'est compliqué." En faisant entrer Ousmane Dembélé ou encore Khvicha Kvaratskhelia, le PSG avait des armes offensives sur le banc. Mais cela n'a pas suffi face à l'effort collectif de l'OL.

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - lun 20 Avr 26 à 11 h 07

      "Ils ont eu zéro occasion après ces deux buts."

      et la frappe d'endrick sauvée par safonov andouille ?
      Quel détestable joueur , je ne peux pas l'encadrer .

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