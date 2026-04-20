Une victoire au rabais face à un PSG bis ? L'OL n'en a cure

Vainqueur du PSG dimanche soir, l'OL a vu le remaniement parisien être pointé du doigt. Les Lyonnais ne sont pas entrés dans cette polémique, mettant en avant la qualité du groupe parisien.

C'est typiquement le genre de match qui peut permettre de finir en trombe. Paulo Fonseca ne veut pas s'enflammer et à raison vu les dernières semaines passées par l'OL. Mais, à quatre journées de la fin, le club rhodanien a repris son destin en mains grâce à sa victoire sur le PSG dimanche soir. En remontant à la troisième place à égalité avec le LOSC, les joueurs de Paulo Fonseca savent désormais qu'un sans-faute sur les quatre dernières journées leur ouvrirait les portes de la Ligue des champions.

Un scénario presque improbable au moment d'attaquer cette 30e journée de Ligue 1 et ce déplacement au Parc des Princes. Mais, grâce à un plan bien ficelé, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont fait chuter le leader parisien (1-2). Forcément heureux de cette victoire, le groupe de l'OL a malgré tout vu certains observateurs mettre en avant les rotations effectuées par Luis Enrique après le match européen contre Liverpool. "Je ne suis pas frustré, je suis très content, parce que jouer contre un PSG est toujours difficile, a répondu Fonseca à la question si la saveur des trois points était différente contre un PSG dit bis. Ils ont beaucoup de qualités même en faisant des changements."

Zaïre-Emery, Dembélé, Lee ou encore Kvaratskhelia comme changements...

Il n'y a qu'à voir les changements effectués par Luis Enrique pour comprendre que le groupe du PSG a bien plus de ressources que pouvait en avoir l'OL dimanche soir. Zaïre-Emery, Dembélé, Lee ou encore Kvaratskhelia... Difficile de faire la fine bouche en voyant le nom des entrants parisiens et cela n'a pas empêché les Lyonnais de tenir le score. Alors forcément, pas question de minimiser la performance dans le vestiaire rhodanien. "La fierté d'avoir tout donné et d'avoir été récompensé. Le PSG remanié ? Si vous voulez, mais ça reste le PSG, une très bonne équipe championne d'Europe. Est-ce que c'était une équipe remaniée ou pas, je ne sais pas, je sais juste que cette victoire est belle", a commenté Moussa Niakhaté après la rencontre. Et c'est certainement le plus important ce lundi.