Une victoire au rabais face à un PSG bis ? L'OL n'en a cure

Vainqueur du PSG dimanche soir, l'OL a vu le remaniement parisien être pointé du doigt. Les Lyonnais ne sont pas entrés dans cette polémique, mettant en avant la qualité du groupe parisien.
C'est typiquement le genre de match qui peut permettre de finir en trombe. Paulo Fonseca ne veut pas s'enflammer et à raison vu les dernières semaines passées par l'OL. Mais, à quatre journées de la fin, le club rhodanien a repris son destin en mains grâce à sa victoire sur le PSG dimanche soir. En remontant à la troisième place à égalité avec le LOSC, les joueurs de Paulo Fonseca savent désormais qu'un sans-faute sur les quatre dernières journées leur ouvrirait les portes de la Ligue des champions.
Un scénario presque improbable au moment d'attaquer cette 30e journée de Ligue 1 et ce déplacement au Parc des Princes. Mais, grâce à un plan bien ficelé, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont fait chuter le leader parisien (1-2). Forcément heureux de cette victoire, le groupe de l'OL a malgré tout vu certains observateurs mettre en avant les rotations effectuées par Luis Enrique après le match européen contre Liverpool. "Je ne suis pas frustré, je suis très content, parce que jouer contre un PSG est toujours difficile, a répondu Fonseca à la question si la saveur des trois points était différente contre un PSG dit bis. Ils ont beaucoup de qualités même en faisant des changements."
Zaïre-Emery, Dembélé, Lee ou encore Kvaratskhelia comme changements...
Il n'y a qu'à voir les changements effectués par Luis Enrique pour comprendre que le groupe du PSG a bien plus de ressources que pouvait en avoir l'OL dimanche soir. Zaïre-Emery, Dembélé, Lee ou encore Kvaratskhelia... Difficile de faire la fine bouche en voyant le nom des entrants parisiens et cela n'a pas empêché les Lyonnais de tenir le score. Alors forcément, pas question de minimiser la performance dans le vestiaire rhodanien. "La fierté d'avoir tout donné et d'avoir été récompensé. Le PSG remanié ? Si vous voulez, mais ça reste le PSG, une très bonne équipe championne d'Europe. Est-ce que c'était une équipe remaniée ou pas, je ne sais pas, je sais juste que cette victoire est belle", a commenté Moussa Niakhaté après la rencontre. Et c'est certainement le plus important ce lundi.
Bonjour à tous,
Minimiser quoi ?
Ces mêmes "pseudo-observateurs" ont-ils minimisé les victoires de nos adversaires lorsque notre équipe était diminuée de moitié à cause des blessures ? Pathétique !
Et l'autre "super-journaliste" de l'Équipe du soir, Castaldi, qui demande à voir les images de la défaite du PSG ! Pourquoi pas les images de la victoire de l'OL ? Affligeant !
Lors de l'Équipe du soir d'hier, le plateau a disséqué les causes de la défaite du PSG et a survolé le jeu de l'OL.
Ça ne changera jamais !
Bref, au-delà du résultat, super jouissif, du replacement à la 3ème place et des deux buts de nos "super-flèches" magiques, c'est le retour, avec la manière (noté 7 par le journal l'Équipe), de notre milieu, Orel Mangala.
Que ça fait plaisir après tout ce temps. Bravo et Merci à lui et bonne chance pour la suite !
Une mention, également, à Paulo Fonseca pour son plan et aux joueurs, pour l'avoir parfaitement exécuté !
"Allez l'OL", c'est jouable !
👍👍👏
Je suis énervé, peut-être un peu trop, par ces attitudes récurentes envers notre club et je vous demande de bien vouloir m'excuser si vous me trouver quelque peu partial. Je suis lyonnais de naissance, de cœur et du reste !
"Allez l'OL"
Gerard,
Aucune excuse, au contraire des LOUANGES pour tes coms ! 👍
Tout comme toi, lyonnais jusqu'au fond du slip.
Quand on a l'OL dans le coeur, on est scandalisé par toutes ces inepties proclamées par des merdias de tous ordres !
Mer*e aux pisse-froid.
Et ALLEZ L'OL ! 💖💙
Quel rabais ? on devait franchir une montagne une mission quasi impossible et maintenant certains médias voudraient minimiser une victoire faite avec des tripes , des traileurs qui font déjouer tous les pronostics...
Ils l'ont fait !! bravo les gones...
Prsque toutes leurs stars ont joué , de Dembélé en passant par Kvara , Doué , Barcola , Vitinha , WZE , Ruiz , Hakimi , Pacho , Safonov , c'était loin d'être une équipe au rabais !
C'est une équipe qui serait capable d'être championne , tout autant que celle au complet .
Nous il nous manquait 6 joueurs , et pas des moindres !