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Endrick lors d'OL - Brest
Endrick lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Endrick (OL) parmi les meilleurs dribbleurs de Ligue 1

  • par Tristan Le Pezennec

    • En seulement quelques mois, Endrick est parvenu à se hisser parmi les meilleurs dribbleurs de Ligue 1. Il le doit à des qualités techniques et physiques indéniables, mais aussi grâce à une confiance en lui inébranlable.

    Si Yann Gboho, un temps pisté par l’OL, a terminé la saison comme le joueur ayant réussi le plus de dribbles en Ligue 1 (77), une autre statistique met à l'honneur le jeune Brésilien prêté par le Real Madrid. En 2025-2026, aucun footballeur n'a fait mieux qu'Endrick sur une seule rencontre dans le championnat de France.

    9 dribbles réussis sur 18 tentés face à Brest

    Arrivé à l'Olympique lyonnais cet hiver avec l'étiquette d’immense espoir du football mondial, le gaucher de 19 ans n'avait pas tardé à démontrer l'étendue de son talent. Buteur face à Lille en Coupe de France (2-1), il avait découvert la Ligue 1 contre Brest quelques jours plus tard. L'attaquant avait réussi neuf dribbles (sur 18) au cours de cette confrontation. Un total inédit cette année en Ligue 1. Cette performance témoigne de sa capacité à éliminer ses adversaires et à créer des différences, particulièrement sur le côté droit, quand il a de l’espace et le jeu devant lui. Il s'était en plus mué en passeur décisif pour Abner lors de cette affiche.

    Ceci résume assez bien les quelques mois passés par Endrick entre Rhône et Saône. Malgré une adaptation nécessaire à un nouveau pays et à un nouvel environnement, l'ancien membre de Palmeiras s'est rapidement imposé comme l'une des principales armes offensives de Paulo Fonseca. Sa vitesse, sa qualité technique, son audace balle au pied et sa confiance indéfectible, malgré un déchet récurrent, ont parfois permis à l'équipe de débloquer des situations fermées au cours de la deuxième partie de saison.

    Il a atteint l'objectif Coupe du monde

    Cela n'a pas empêché quelques critiques lorsqu'il semblait évoluer de manière trop individualiste. Surtout qu'il n'a pas su porter le groupe durant la période délicate en mars. Mais pouvait-on en demander plus à ce jeune homme à la relance ? En 21 apparitions avec ce maillot sur les épaules, il a été décisif à 16 reprises. Il s'est signalé par huit buts et huit passes, ce qui lui a permis d’atteindre l’un des objectifs qu’il s’était fixés en arrivant à Lyon : disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.

    Désormais concentré sur le Mondial américain, le jeune attaquant a tourné la page de son aventure rhodanienne. Un passage qui comptera sans doute dans sa carrière.

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