Actualités
Yann Gboho lors de PSG - Toulouse.
Yann Gboho lors de PSG – Toulouse. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

Mercato : l’OL sur la piste d’un ailier de Ligue 1 ?

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Après avoir tenté de souffler la mise sur le dossier Dominik Greif, Lille serait de nouveau à l’assaut d’une piste de l’OL. Yann Gboho, ailier de Toulouse, plairait aux deux clubs français, mais aussi à Besiktas.

    En trouvant un accord avec Dominik Greif et Majorque, l’OL s’est enlevé une belle épine du pied. La formation rhodanienne tient son nouveau gardien titulaire. Toutefois, l’arrivée prochaine du Slovaque ne marque pas la fin du mercato estival dans la capitale des Gaules. Ces derniers temps, Paulo Fonseca avait confié attendre encore une ou deux renforts offensifs, suivant le déroulé de la fin du marché des transferts. Avec Pavel Sulc, le Portugais a déjà obtenu un joueur capable d’évoluer sur tous les postes derrière l’attaquant. Seulement, le Tchèque ne devrait pas être la dernière recrue. La cellule de recrutement prospecte toujours et selon RMC Sport, elle aurait ciblé un profil évoluant en Ligue 1.

    Toulouse a de fortes exigences

    Il s’agit de Yann Gboho, joueur de Toulouse arrivé sur les bords de la Garonne en janvier 2024 et qui s’est rapidement imposé au Téfécé. Les Lyonnais s’en souviennent bien puisqu’il avait ouvert le score en septembre 2024 lors de la victoire in-extremis de l’OL au Stadium (1-2). Capable d’évoluer aussi sur tout le front de l’attaque, Gboho a surtout été utilisé comme ailier gauche depuis le début de sa carrière du côté de Rennes. Passé par les Pays-Bas et la Belgique, le joueur de 24 ans possède encore deux ans de contrat à Toulouse, qui ne compte pas le lâcher si facilement. Alors que Lille mais surtout Besiktas sont sur le coup, les dirigeants toulousains réclameraient près de 12 millions d’euros. Une sacrée somme pour les finances lyonnaises.

    à lire également
    Les joueurs de Getafe à l'entraînement
    Contre Getafe, l’OL va affronter une équipe "qui met de l’intensité et aime le duel"
    7 commentaires
    1. Avatar
      Cicinho2 - sam 9 Août 25 à 8 h 51

      Bof, y’a peut-être mieux pour moins cher ?

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - sam 9 Août 25 à 8 h 56

        C'est clair, il est pas mauvais non plus mais pour l'avoir vu dans quelques matchs je l'ai pas trouvé emballant, m'a pas impressionné plus que ça. Et puis on attend un aillier droit de métier, c'est surtout à ce poste qu'on aurait besoin...

        Signaler
    2. Avatar
      leroilyon - sam 9 Août 25 à 9 h 03

      Next!
      Oups pardon Toitoi!
      Au suivant!

      Signaler
    3. Monark supports Queen Michele
      Monark supports Queen Michele - sam 9 Août 25 à 9 h 14

      La priorité n’ est pas de trouver un ailier. Malick n’est pas parti ,si je ne m’abuse. Toutes les forces de la cellule recrutement doivent être concentrées sur le dossier jan Zolkiowki, le défenseur central polonais de 20 ans. Si on rate ce joyau , on va s’en mordre les doigts un bon moment.
      https://www.youtube.com/watch?v=AajdlrTSbJ4&pp=0gcJCf8Ao7VqN5tD
      Il vous rappelle pas quelqu’un dans ses relances de 40 mètres ? Cherchez bien .
      On a commencé l m’approche, mais bon dieu qu’est ce qu’on attend pour plier ce dossier??? 😡😡Que la Roma nous dame le pion ??

      Signaler
      1. Avatar
        olgoneforever - sam 9 Août 25 à 9 h 27

        MonarkSQM .... Edmilson ...En tous cas sacrée vision du jeu !

        Signaler
      2. LeCaladois
        LeCaladois - sam 9 Août 25 à 9 h 29

        Il a signé à la Roma.

        Signaler
    4. Avatar
      zikos35 - sam 9 Août 25 à 9 h 21

      En ailier droit on a personne :/ nuamah reviendra tard. On ne va pas jouer AMN ailier droit. C'est la priorité.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Yann Gboho lors de PSG - Toulouse.
    Mercato : l’OL sur la piste d’un ailier de Ligue 1 ? 08:45
    Les joueurs de Getafe à l'entraînement
    Contre Getafe, l’OL va affronter une équipe "qui met de l’intensité et aime le duel" 08:00
    Un joueur du FBBP01 lors d'un amical cet été
    OL : un amical de dernière minute ce samedi contre le FBBP01 07:30
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    Fonseca va retrouver les tribunes pour OL - Getafe 08/08/25
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : le derby OL - ASSE au rendez-vous 08/08/25
    Amine Gouiri buteur lors d'OL - Ajax à Bourgoin en 2017
    L'OL en amical à Bourgoin, tout sauf une première 08/08/25
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL - Ligue 1 : la LFP annonce des prix attractifs pour lancer sa plateforme 08/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : les détails de l’accord OL - Majorque pour Greif 08/08/25
    d'heure en heure
    Florian Thauvin, nouveau joueur du RC Lens
    Mercato : avant d'affronter l'OL, Lens signe le gros coup Thauvin 08/08/25
    Nemanja Matic lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Matic aperçu à Belgrade pour un match du Partizan jeudi 08/08/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala récupère le numéro 5 08/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : enfin une fumée blanche pour Greif ? 08/08/25
    Lindsey Horan et les joueuses de l'OL à l'entraînement
    OL Lyonnes - Servette FC décalé à 15h samedi 08/08/25
    Mariano Diaz après avoir marqué dans le derby entre l'OL et Saint-Etienne
    Mercato : Mariano Diaz (ex-OL) se relance au Deportivo Alavés 08/08/25
    John Textor avec les supporters de Botafogo
    Botafogo repousse la publication de son bilan pour justifier l’aide à l’OL 08/08/25
    Laurie Dacquigny quitte la direction de l'OL Académie pour celle de Lens
    Après l'OL, Dacquigny prend les rênes de la formation du RC Lens Féminin 08/08/25
    Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin
    Pierre-Rajon, un tournant dans la saison dernière de l'OL 08/08/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    L’OL Lyonnes apprend à manier la méthode Giraldez 08/08/25
    + d'infos
    Suivez le Live sur Score'n'co
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut