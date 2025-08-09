Mercato : l’OL sur la piste d’un ailier de Ligue 1 ?

Après avoir tenté de souffler la mise sur le dossier Dominik Greif, Lille serait de nouveau à l’assaut d’une piste de l’OL. Yann Gboho, ailier de Toulouse, plairait aux deux clubs français, mais aussi à Besiktas.

En trouvant un accord avec Dominik Greif et Majorque, l’OL s’est enlevé une belle épine du pied. La formation rhodanienne tient son nouveau gardien titulaire. Toutefois, l’arrivée prochaine du Slovaque ne marque pas la fin du mercato estival dans la capitale des Gaules. Ces derniers temps, Paulo Fonseca avait confié attendre encore une ou deux renforts offensifs, suivant le déroulé de la fin du marché des transferts. Avec Pavel Sulc, le Portugais a déjà obtenu un joueur capable d’évoluer sur tous les postes derrière l’attaquant. Seulement, le Tchèque ne devrait pas être la dernière recrue. La cellule de recrutement prospecte toujours et selon RMC Sport, elle aurait ciblé un profil évoluant en Ligue 1.

Toulouse a de fortes exigences

Il s’agit de Yann Gboho, joueur de Toulouse arrivé sur les bords de la Garonne en janvier 2024 et qui s’est rapidement imposé au Téfécé. Les Lyonnais s’en souviennent bien puisqu’il avait ouvert le score en septembre 2024 lors de la victoire in-extremis de l’OL au Stadium (1-2). Capable d’évoluer aussi sur tout le front de l’attaque, Gboho a surtout été utilisé comme ailier gauche depuis le début de sa carrière du côté de Rennes. Passé par les Pays-Bas et la Belgique, le joueur de 24 ans possède encore deux ans de contrat à Toulouse, qui ne compte pas le lâcher si facilement. Alors que Lille mais surtout Besiktas sont sur le coup, les dirigeants toulousains réclameraient près de 12 millions d’euros. Une sacrée somme pour les finances lyonnaises.