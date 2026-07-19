OL - Slavia Prague (0-2) : Enzo Molebe non utilisé samedi

Hormis Pavel Šulc, Enzo Molebe est le seul joueur de champ à ne pas avoir eu la moindre minute samedi face au Slavia Prague (0-2). Il avait disputé tous les matchs jusqu'à là.

Arrivé avec 26 éléments en Allemagne samedi, le staff lyonnais profite de cet effectif bien garni, malgré les absents, pour voir tout le monde. Mais bien que Khalis Merah, Malick Fofana et Pavel Šulc aient des pépins physiques, il n'y a pas de la place pour chacun des membres de l'effectif. En effet, quatre gardiens et vingt-deux joueurs de champ composent le groupe actuellement. Mécaniquement, certains restent à quai. Samedi contre le Slavia Prague, ce fut le cas pour Justin Bengui et Lassine Diarra chez les portiers, comme mercredi face au Servette FC (2-1).

Enzo Molebe aussi n'est pas entré en jeu contre la formation tchèque. En seconde période, ce sont Noah Nartey et Adil Hamdani qui lui ont été préférés pour entrer à la place de Kaïl Boudache et de Julien Duranville. Pourtant, le jeune attaquant de 18 ans avait participé à chacune des rencontres amicales jusqu'ici. Il avait joué 30 minutes à Bourgoin en milieu de semaine.

45 minutes minimum pour les autres joueurs

À l'inverse, Melvyn Otobo et Mathys De Carvalho ont pu disputer 45 minutes lors de cette opposition perdue 2 à 0 en Bavière. Le défenseur et le milieu de terrain n'étaient pas sortis du banc le 15 juillet. Vendredi prochain, l'OL affrontera Wolfsburg pour son 5e match de l'été (14 heures). L'occasion peut-être de revoir Ernest Nuamah, de retour mardi. Ce qui ferait une place en moins à prendre pour les offensifs lyonnais.