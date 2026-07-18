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Sofie Svava lors d'Arsenal - OL Lyonnes
Sofie Svava lors d’Arsenal – OL Lyonnes (Photo by Shaun Botterill / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Mercato : Sofie Svava quitte également OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Arrivée à l'été 2024, Sofie Svava quitte OL Lyonnes, un an avant la fin de son contrat. La latérale danoise rejoint Côme et laisse Selma Bacha sans doublure.

    Après la valse des arrivées, place à la valse des départs du côté d'OL Lyonnes. On savait l'effectif de Jonatan Giraldez assez conséquent après les arrivées de Caroline Weir, Maria Luisa Grohs ou encore Johanna Rytting Kaneryd et qu'il faudrait dégraisser. Toutefois, les supporters lyonnais ne s'attendaient certainement pas à ce que ce soit Kadidiatou Dianiqui mette les voiles vers le London City Lionesses. Après l'ailière et Kysha Sylla (Juventus), c'est une autre joueuse importante de la rotation de la saison dernière qui met les voiles. Ce samedi, OL Lyonnes a officialisé le départ de Sofie Svava vers le club italien de Côme.

    Rafalski pour être la doublure de Bacha ?

    Si elle n'était pas une titulaire à part entière, la Danoise avait réussi à s'imposer comme une doublure intéressante de Selma Bacha, loin des critiques qui avaient accompagné son arrivée à l'été 2024. Deux ans plus tard et à un an de la fin de son contrat, Svava est donc transférée et va ainsi débuter une nouvelle aventure du côté du championnat italien. Elle a disputé 49 matchs entre Rhône et Saône, inscrivant trois buts au passage la saison dernière. Elle part avec deux titres de championnes de France, une Coupe LFFP et une Coupe de France à son palmarès.

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    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - sam 18 Juil 26 à 13 h 14

      Salut David,

      Tu parles de Rafalski mais tu ne développes pas ! on attends la suite 😂

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