Comment suivre la rencontre entre l'OL et le Slavia Prague ?

L'OL se rend en Allemagne ce samedi pour disputer un match amical face au Slavia Prague, avant de lancer son stage. Voici comment regarder la 4e affiche de l'été des Lyonnais.

Jusqu'ici, hormis les pépins physiques de Khalis Merah et Malick Fofana, tout va plutôt bien dans la préparation de l'OL. Il a gagné ses trois premiers amicaux de l'été contre le Mâcon 71 (5-2), le FC Saint-Gall (6-3) et le Servette FC (2-1). Le jeu n'est pas encore au point, mais l'heure est surtout à la montée en puissance physique avant le 3e tour préliminaire de Ligue des champions début août. Un voyage qui passera par l'Allemagne. Dès ce samedi, les hommes de Paulo Fonseca affronteront le Slavia Prague (19 heures).

Nouveau match à huis clos, mais diffusé sur la chaîne du club

Une rencontre divisée en deux périodes de 60 minutes qui se tiendra au campus Adidas à Herzogenaurach, en Bavière. Elle se déroulera à huis clos. Mais pas de panique si vous suivez attentivement la présaison des coéquipiers de Corentin Tolisso. En effet, la confrontation sera à vivre, comme toutes les autres, sur OL Play. La chaîne officielle du club diffuse en intégralité les affiches estivales des Rhodaniens avant la Coupe d'Europe.