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Delphine Cascarino a signé à West Ham définitivement (@DR)

Mercato : Estelle Cascarino (ex-OL Lyonnes) définitivement transférée à West Ham

  • par Gwendal Chabas

    • Prêtée à West Ham la saison dernière, Estelle Cascarino reste en Angleterre. Elle s'est engagée définitivement avec le club londonien via un contrat de trois ans.

    Ce n'est pas parce qu'elle a sorti son premier titre qu'elle abandonne le football. Quelques jours après l'annonce de ses débuts dans la musique, Estelle Cascarino est officiellement retournée à West Ham. Elle avait été prêtée durant la seconde partie de saison 2025-2026 par la Juventus Turin. En six mois, elle a aidé sa formation à passer de la dernière à la 10e place (sur 12), suffisant pour se maintenir. Après cette expérience anglaise, la défenseure a paraphé un contrat de trois ans avec les Londoniennes.

    Les sœurs Cascarino à Londres

    La native de Saint-Priest apportera toute son expérience à son équipe pour faire mieux que l'an passé. Internationale française de 29 ans (18 capes), elle est déjà passée par plusieurs clubs, comme le Paris FC, Bordeaux, le PSG ou encore Manchester United. Surtout, la sœur de Delphine a, comme elle, été formée à OL Lyonnes. Arrivée à 13 ans, elle commence chez les professionnelles en 2015, à 18 ans. Mais elle ne jouera "que" trois fois avec les Rhodaniennes avant de les quitter en 2016.

    Les deux Cascarino resteront donc dans la même ville, puisque l'ailière porte le maillot du London City Lionesses depuis janvier 2026.

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