Actualités
Delphine Cascarino (France) contre l'Irlande
Delphine Cascarino (France) contre l’Irlande (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Mercato : Delphine Cascarino (ex-OL Lyonnes) signe dans un autre club de Michele Kang

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Un an et demi après avoir quitté l'OL Lyonnes, Delphine Cascarino signe en Angleterre. Elle rejoint le London City Lionesses de Michele Kang.

    Le London City Lionesses prend encore un peu plus des allures d'ex-OL Lyonnes. On y retrouve Wassa Sangaré, prêté par le club français, ainsi que Saki Kumagai, Daniëlle van de Donk et Nikita Parris. Désormais, nous devons citer Delphine Cascarino, qui a signé en faveur de la formation anglaise lundi. Un contrat portant sur une durée de trois ans et demi.

    À 28 ans, la San-Priote quitte les États-Unis et San Diego, où elle jouait depuis l'été 2023. Après 14 ans chez les championnes de France, l'ailière avait décidé de vivre la grande aventure américaine. Un an et demi plus tard, elle se rapproche de la France et retrouve la galaxie Kynisca de Michele Kang. Elle sera désormais dans la même ville que sa sœur, Estelle, qui évolue elle à West Ham.

    L'équipe est actuellement 7e de première division

    L'internationale française (83 sélections) s'apprête donc à découvrir un autre championnat dans une équipe ambitieuse. Le promu se classe pour l'instant 7e sur 12, et a connu quelques remous avec le départ de Jocelyn Prêcheur en décembre dernier. Il n'est pas inquiété pour le maintien, mais il devrait très vite avoir des ambitions bien plus élevées après cette saison d'adaptation.

    à lire également
    Noah Nartey, nouveau milieu de l'OL
    Mercato : Noah Nartey s'engage avec l'OL jusqu'en juin 2030
    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 20 Jan 26 à 15 h 16

      Une belle carrière amplement méritée !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Delphine Cascarino (France) contre l'Irlande
    Mercato : Delphine Cascarino (ex-OL Lyonnes) signe dans un autre club de Michele Kang 15:10
    Les Young Boys perdent encore avant de recevoir l'OL 14:20
    Les joueuses de l'OL Lyonnes en D3 féminine
    OL Lyonnes : week-end sans victoire pour les U19 et la réserve 13:30
    L'Azerbaïdjanais Aliyar Aghayev pour arbitrer Young Boys - OL 12:40
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    Young Boys - OL : pas d'images, mais des commentaires sur Canal + 11:50
    Noah Nartey, le 5e Danois de l'OL 11:00
    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    OL : six victoires de rang, une première depuis 2017-2018 10:10
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Maïssa Fathallah et deux coéquipières avec la France U19 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    OM - OL Lyonnes fixé au 25 janvier et arbitré par Romy Fournier 08:40
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : au milieu, Paulo Fonseca a maintenant beaucoup de choix 08:00
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    Metz - OL : avec Eric Wattellier aux commandes 07:30
    Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
    Endrick impressionne encore... l'OL fonce vers le podium ! 19/01/26
    Noah Nartey, nouveau milieu de l'OL
    Mercato : Noah Nartey s'engage avec l'OL jusqu'en juin 2030 19/01/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 jouent à se faire peur, derby sans vainqueur pour les U17 19/01/26
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    OL : aucun joueur formé dans le onze, une première depuis 15 ans 19/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL - CAN 2025 : Fonseca veut que Niakhaté "profite du moment" 19/01/26
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL : Pavel Sulc réagit à la comparaison de Corentin Tolisso 19/01/26
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Contre le Paris FC, Bacha a joué son 200e match avec OL Lyonnes 19/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut