Un an et demi après avoir quitté l'OL Lyonnes, Delphine Cascarino signe en Angleterre. Elle rejoint le London City Lionesses de Michele Kang.

Le London City Lionesses prend encore un peu plus des allures d'ex-OL Lyonnes. On y retrouve Wassa Sangaré, prêté par le club français, ainsi que Saki Kumagai, Daniëlle van de Donk et Nikita Parris. Désormais, nous devons citer Delphine Cascarino, qui a signé en faveur de la formation anglaise lundi. Un contrat portant sur une durée de trois ans et demi.

À 28 ans, la San-Priote quitte les États-Unis et San Diego, où elle jouait depuis l'été 2023. Après 14 ans chez les championnes de France, l'ailière avait décidé de vivre la grande aventure américaine. Un an et demi plus tard, elle se rapproche de la France et retrouve la galaxie Kynisca de Michele Kang. Elle sera désormais dans la même ville que sa sœur, Estelle, qui évolue elle à West Ham.

L'équipe est actuellement 7e de première division

L'internationale française (83 sélections) s'apprête donc à découvrir un autre championnat dans une équipe ambitieuse. Le promu se classe pour l'instant 7e sur 12, et a connu quelques remous avec le départ de Jocelyn Prêcheur en décembre dernier. Il n'est pas inquiété pour le maintien, mais il devrait très vite avoir des ambitions bien plus élevées après cette saison d'adaptation.