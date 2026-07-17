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Kaïl Boudache lors d'OL - Servette FC
Kaïl Boudache lors d’OL – Servette FC (@OetL)

OL : le Q3 de Ligue des champions à suivre sur Canal + ?

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Malgré une offre de Ligue 1+, l'OL aurait opté pour Canal + comme diffuseur du 3e tour préliminaire de Ligue des champions. La plateforme n'a pas trop apprécié ce choix.

    Cette saison, tout le championnat de France sera à suivre sur Ligue +. L'ensemble des matchs seront diffusés au même endroit, ce qui change beaucoup de choses pour le téléspectateur. Logiquement, la plateforme espérait surfer sur cette dynamique afin de collecter d'autres droits, notamment ceux des affiches amicales. Car elle compte sur ce début de saison pour repartir de plus belle au niveau des abonnements.

    Dans cette optique, elle ne peut pas s'appuyer sur l'OL, qui propose en exclusivité sur sa chaîne les rencontres estivales des hommes de Paulo Fonseca. D'après L'Équipe, l'instance, via LFP Media, n'a pas franchement apprécié ce choix éditorial. Autre point de mécontentement, plus important celui-ci, l'Olympique lyonnais a privilégié Canal + plutôt que Ligue 1+ pour retransmettre les deux parties du 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Ces duels se disputeront les 4 ou 5 et 11 août.

    Canal aura aussi les barrages, comme convenu dans les droits TV avec l'UEFA

    Pourtant, le diffuseur de la L1 avait fait une offre financière aux Rhodaniens. Mais c'est a priori la chaîne cryptée qui a récupéré ce premier rendez-vous européen pour une formation française. Un moment crucial au cœur de l'été. Les barrages aussi seront à retrouver sur C+ si Dominik Greif et ses coéquipiers franchissent la première étape. Mais ce point était déjà convenu dans le contrat signé par Canal avec l'UEFA.

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    1 commentaire
    1. Mimoun
      Mimoun - ven 17 Juil 26 à 13 h 57

      Mam' Kang serait-elle rancunière ? (la LFP a refusé le report du match de la première journée)... Ou Canal tout simplement plus généreux que Ligue1+ ?

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