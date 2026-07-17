Brouillon dans le jeu, l'OL monte le volume physiquement

Logiquement, le jeu de l'OL est encore à parfaire comme on a pu le voir mercredi contre le Servette FC (2-1). Actuellement, l'accent est surtout mis sur la répétition des efforts, à trois semaines de la Ligue des champions.

Habitué à plutôt protéger son groupe, même les soirs de mauvaises prestations, Paulo Fonseca n'a cette fois-ci pas tourné autour du pot. Même si la confrontation face au Servette FC n'était qu'un amical, le Portugais a parlé de "match à oublier car il n'était pas bon.". Tout le monde a vu la même chose mercredi à Bourgoin, l'OL a eu beaucoup de mal à enchaîner cinq passes et à se procurer des occasions nettes contre les Suisses. Il a frappé sur deux coups de pied arrêtés (coup franc et penalty) après avoir été surpris au bout de seulement deux minutes.

Un succès 2 à 1 malgré tout, le troisième cet été, qui fut le plus difficile à aller chercher. Sans un excellent Dominik Greif, le club de Genève serait reparti de l'Isère avec mieux. "Oui, c'était un peu compliqué, on a mal commencé, je pense qu'on a pris un but bête, résumait Corentin Tolisso. Après, on a essayé de revenir dans la rencontre, ça a été un peu difficile. Quand on a parlé à la première pause fraîcheur, on s'est dit que peu importe, il faut qu'on arrive à tout à fond, que ce soit dans les duels, dans les courses... Après, c'est une affiche de préparation, arrivera ce qui arrivera, mais il faut aussi travailler physiquement."

Des fautes techniques, mais aussi un niveau physique fluctuant

Les Lyonnais ont été gênés pour mettre en place leur possession dans le camp adverse, la faute à des erreurs techniques la plupart du temps. Le rythme également n'a pas aidé le dernier 4e de Ligue 1. Il a tout de même eu ses périodes, notamment après l'ouverture du score et entre la 55e et la 80e environ. Mais cela reste léger dans la production. Paulo Fonseca a ainsi relevé un "jeu lent, une équipe techniquement pas bien".

Le capitaine se montrait un peu plus positif. Il note surtout une montée en puissance physique. Les titulaires ont ainsi disputé de 45 à 70 minutes. Un 11 qui se rapproche de celui qui démarrera le 3e tour qualificatif pour la Ligue des champions début août. "C'est bien parce que déjà, on a gagné et après, je trouve qu'on est assez bien physiquement. On bosse sur le volume lors des séances, on les double beaucoup, expliquait le champion du monde 2018. Je pense que ces duels amicaux font partie aussi du processus pour améliorer notre foncier. Il faut le prendre comme ça, donc même avec la fatigue, il faut continuer parce que je prends ça comme un entraînement."

La fatigue pèse dans les jambes aujourd'hui

De ce point de vue, le milieu de terrain rejoint le constat de son entraîneur. "Je pense que le groupe est très fatigué. Les deux derniers jours, on a énormément travaillé physiquement." Effectivement, les jambes plus lourdes qu'à l'ordinaire expliquent la prestation mièvre en terre berjallienne. C'est de toute manière souvent le lot de ces rencontres estivales. L'idée au-delà du jeu est de préparer les organismes pour les échéances importantes qui arriveront dans quelques jours.

Avec le stage en Allemagne qui démarre dimanche, précédé samedi d'une nouvelle sortie face au Slavia Prague, le travail va se poursuivre. Il reste encore trois matchs à disputer avant le Q3. On a déjà vu en tout cas que les temps de jeu augmentaient crescendo, et ce n'est que le début. "Le coach a dit que certains allaient jouer 45, d'autres 60, et j'ai 70, mais franchement je me sentais bien. Même quand j'ai vu les autres sortir et que je restais, je me suis dit qu'il fallait que je continue à courir, justement aller au bout de moi-même pour progresser physiquement et pouvoir être de plus en plus prêt." Et plus les Lyonnais seront forts athlétiquement, plus cela devrait les aider à produire un football de meilleure qualité.