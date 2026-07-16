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Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
Rémi Himbert lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Après trois matchs, les buteurs sortent tous de l’OL Académie

  • par David Hernandez

    • Après trois matchs à la "maison", l’OL va s’envoler vers l’Allemagne pour un stage et deux amicaux. À la mi-préparation, tous les buteurs lyonnais sortent de l’Académie.

    Avec une troisième victoire en trois matchs, l'OL a plutôt très bien réussi son début de préparation estivale. Toutefois, si les succès sont au rendez-vous, pour ce qui est du contenu, cela laisse encore à désirer. D'ailleurs, Paulo Fonseca n'a pas pris de gants mercredi soir après le match pour fustiger le visage affiché contre le Servette FC. Un "match à oublier" mais qui va malgré tout servir pour travailler ce qui ne va pas, que ce soit défensivement ou dans l'animation offensive. À Bourgoin, l'OL s'en est remis à deux coups de pied arrêtés pour prendre le dessus sur son adversaire suisse. Par deux fois, Corentin Tolisso a trompé la vigilance de Gertmonas.

    Treize buts inscrits en trois matchs

    Avec ce doublé, le capitaine rejoint Adil Hamdani et Enzo Molebe, tous deux buteurs à deux reprises depuis le début de la préparation. D'ailleurs, le but de Tolisso à la 35e minute a été un petit événement dans cet été lyonnais puisqu'un joueur de plus de 20 ans a enfin marqué ! Toutefois, le natif de Tarare a perpétué la série rhodanienne avec treize buts sur treize inscrits par des éléments tout droit sortis de l'Académie. Alors oui, pour Alejandro Gomes Rodriguez et Rémi Himbert, on peut considérer cela comme de la post-formation, mais les deux attaquants ont quand même fait certaines de leurs gammes à Meyzieu. Qui brisera cette série ? 

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