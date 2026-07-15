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Clinton Mata et Tyler Morton face à Ayé lors d'OL - FC Servette
Clinton Mata et Tyler Morton face à Ayé lors d’OL – FC Servette

L'OL reste poussif mais s'impose contre le Servette (2-1)

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Pour sa seule sortie de l'été dans la région, l'OL a offert une victoire au public de Bourgoin. Néanmoins, la prestation fut poussive contre le Servette FC, malgré des temps de jeu à la hausse.

    L'affluence a été à l'image de la prestation sur le terrain : pas celle des grands soirs. Ce mercredi, l'OL affrontait le Servette FC du côté de Bourgoin-Jallieu et s'est de nouveau imposé (2-1). Pour ce court déplacement, devenu une habitude, la formation lyonnaise a augmenté le curseur dans sa préparation. Comme cela avait été avancé en avant-match, Paulo Fonseca se met de plus en plus en mode Ligue des champions. Il reste encore trois amicaux à disputer d'ici au troisième tour de qualification, mais le Portugais a décidé d'envoyer directement un message sur le onze qui pourrait débuter dans trois semaines. Au coup d'envoi de ce troisième amical, l'OL présentait une formation compétitive, avec notamment la première pour le trio du milieu Morton - Bidstrup - Tolisso. On ne va pas se mentir, c'est encore très ronronnant, à tel point que le Servette FC a profité d'une succession d'erreurs rhodaniennes pour ouvrir la marque dès la 3e minute par Kadile.

    Triple parade de Greif à la 53e minute

    Un coup de froid sur Pierre-Rajon qui avait déjà dû subir les orages en fin d'après-midi. Avec Duranville et Boudache sur les côtés, l'OL a joué sur un rythme de sénateur, ce qui n'a pas forcément plu à Fonseca, levant plusieurs fois les bras ou soupirant. Sans s'acharner sur lui, Ainsley Maitland-Niles va vite devoir se reprendre car il semble revenir sur un niveau indigne... Après quelques situations et frissons dans la surface suisse, l'OL a égalisé par l'intermédiaire de son capitaine Corentin Tolisso. Sur une tête croisée de Mohamed Ouédraogo à la suite d'un mini-corner de Morton, le milieu a trompé à bout portant Gertmonas (1-1, 35e).

    Les deux hommes se sont de nouveau fait face en seconde période. Dans l'exercice du penalty cette fois-ci après que le portier ait manqué sa sortie devant Boudache. En prenant à contrepied, Tolisso a bien mérité son ovation du public berjalien, loin d'avoir répondu à l'appel du match. Avec une heure de jeu pour la plupart des titulaires du jour, l'OL monte en puissance physiquement, à défaut de le faire dans le jeu. Direction désormais l'Allemagne avec deux amicaux et un stage au programme à partir de samedi. Une étape supplémentaire dans cette préparation.

    La composition de départ de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouédraogo - Morton, Bidstrup - Boudache, Tolisso, Duranville - Himbert

    La composition de l'OL en deuxième mi-temps : Greif - Kango, Mata (Tessmann, 60e), Kluivert (Kamara, 60e), Abner - Bidstrup (Mangala, 60e), Nartey, Tolisso (Sulc, 70e) - Boudache (Molebe, 60e), Himbert (Gomes Rodriguez, 60e), Duranville (Hamdani, 60e)

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    6 commentaires
    1. Lyonniste
      Lyonniste - mer 15 Juil 26 à 20 h 34

      Personne ne commente ? Personne n'a suivi le match ?

      Signaler
      1. Dark phalus
        Dark phalus - mer 15 Juil 26 à 21 h 10

        Fofana toujours absent...

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      2. janot06
        janot06 - mer 15 Juil 26 à 21 h 12

        Pas vu.

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    2. Avatar
      Poupette38 - mer 15 Juil 26 à 21 h 13

      P. Fonseca, dans l'interview donné à OLPLAY, sur l'absence de Malick Fofana, "je lis beaucoup de choses, il ne joue pas parce qu'on va le vendre", mais il a confirmé que Malick serait là la saison prochaine .

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      1. Avatar
        BadGone91 - mer 15 Juil 26 à 21 h 48

        Ça me semble évident ! Il n'a quasiment pas rejoué depuis sa blessure. D'ailleurs il est peut-être encore blessé donc intransferable ! On le vendrait donc potentiellement à grosse perte... Autant le garder une saison et essayer de le relancer.

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    3. Avatar
      leroilyon - mer 15 Juil 26 à 21 h 48

      Plus beaucoup d'espoir pour ma part et le boucher strasbourgeois lui il joue

      Signaler

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