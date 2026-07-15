OL - Servette FC (2-1) : Fonseca pessimiste sur Fofana

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Encore absent de la feuille de match contre le Servette FC, Malick Fofana est encore loin d'un retour. C'est en substance ce qu'a laissé entendre Paulo Fonseca, presque fataliste sur la question de son ailier.

    De notre envoyé spécial à Bourgoin.

    "J'ai dit qu'il devait jouer peut-être quelques minutes aujourd'hui et j'essaye toujours de dire un maximum la vérité." Dès la première question posée sur Malick Fofana au coup de sifflet final d'OL - Servette FC (2-1), Paulo Fonseca a tenté d'expliquer sa sortie de samedi dernier. Car oui, malgré la promesse du Portugais, aucune trace de l'ailier belge sur la feuille de match ce mercredi soir à Bourgoin. Une situation qui commence forcément à crisper les supporters, ayant l'impression d'être menés en bateau depuis six mois.

    Ce fut d'abord un retour courant janvier, puis février, puis mars et ainsi de suite jusqu'à la fin de la saison. On s'est alors dit que la trêve estivale et une préparation complète allaient permettre de retrouver le vrai Malick Fofana. On en est encore loin puisque l'ailier a manqué les trois premiers amicaux et n'est pas prêt d'en jouer un. "On avait programmé Malick pour qu'il soit là ce (mercredi) soir. Mais ces derniers jours, il y a eu des doutes. Nous ne pouvons pas prendre de risques."

    Fonseca : "Il a commencé la saison avec des douleurs"

    La préparation estivale tronquée, le cas Malick Fofana agite forcément en coulisses. À tel point que le Belge a dû consulter un chirurgien en Angleterre, comme l'a laissé entendre Fonseca. "Je pense que les chirurgiens qui ont vu Malick ces derniers jours en Angleterre vont faire un meeting avec les chirurgiens qui ont fait l'opération à Lyon. J'espère que tout ira bien." Saluant l'état d'esprit de son joueur, qui "a continué à travailler pour progresser. Mais la vérité est qu'il a commencé cette saison avec des douleurs et les chirurgiens ont besoin de faire le point pour savoir où aller." Censé être une recrue interne, Malick Fofana est aujourd'hui un très gros point d'interrogation à l'OL, même si Paulo Fonseca espère "qu'il va revenir travailler normalement avec nous"...

    1 commentaire
    1. OLMAX
      OLMAX - mer 15 Juil 26 à 21 h 33

      Et le joueur strasbourgeois continue à jouer tranquillement alors qu’il a compromis la carrière d’un joueur, juste pour ne pas prendre le bouillon lors d’un match. Non mais sérieusement ? Quand est-ce que ce type de joueurs seront sanctionnés véritablement pour leur geste ?

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