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Pierre Sage avec le groupe de supporters de l'OL à Londres, les Lyondoners
Pierre Sage avec le groupe de supporters de l’OL à Londres, les Lyondoners (@lyondoners)

Sage a suivi France - Espagne avec les Lyondoners, groupe de supporters de l'OL à Londres

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Lancé dans sa nouvelle mission du côté de Crystal Palace, Pierre Sage commence à prendre ses habitudes à Londres. Pour la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l'Espagne, l'entraîneur français a passé une partie de la soirée avec les Lyondoners, groupe de supporters de l'OL basé dans la capitale anglaise.

    Il a beau avoir changé de pays, cela semble lui coller à la peau. Depuis quelques jours, Pierre Sage a débuté son aventure avec Crystal Palace. Épaulé par ses adjoints que sont Jamal Alioui et Damien Della Santa, le coach français prend petit à petit ses marques chez les Eagles mais aussi à Londres. Et quoi de mieux qu'une demi-finale de Coupe du monde pour retrouver un peu de France dans la capitale anglaise ?

    À l'occasion du choc entre les Bleus et l'Espagne, Sage a rejoint le groupe de supporters de l'OL, les Lyondoners, dans leur fief qu'est le pub Three Lanterns. Un moment sympathique qu'ont immortalisé les supporters lyonnais basés à Londres. Avec une promesse faite par l'ancien coach lyonnais ? Celle de venir voir un match de l'OL avec eux. Preuve que le blason lyonnais n'est jamais bien loin chez Pierre Sage.

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    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 15 Juil 26 à 12 h 43

      Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle
      À des lieux et des amis très doux
      Un drôle d′Albert et sa sœur en dentelles
      Un Castillet tout neuf, un Canigou

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    2. Avatar
      lekinslayer - mer 15 Juil 26 à 13 h 29

      La plus grosse erreur de Textor et de très loin a mes yeux. Virer un coach qui ne coutait rien et qui aimait le club véritablement et que tout le monde s'arrache, est même capable de gagner un titre à Lens.... Tout ça pour le remplacer par Monsieur boule de nerfs incapable de gérer ses émotions et avec aucune adaptation en cours de match, qui en plus coute la peau du cul...

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    3. Avatar
      brad - mer 15 Juil 26 à 13 h 50

      Il a perdu de temps le Pierrot , il a déjà ses fans....

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    4. cavegone
      cavegone - mer 15 Juil 26 à 13 h 56

      Notre entraineur pour la saison 2027-2028 😉😎

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