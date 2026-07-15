Lancé dans sa nouvelle mission du côté de Crystal Palace, Pierre Sage commence à prendre ses habitudes à Londres. Pour la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l'Espagne, l'entraîneur français a passé une partie de la soirée avec les Lyondoners, groupe de supporters de l'OL basé dans la capitale anglaise.

Il a beau avoir changé de pays, cela semble lui coller à la peau. Depuis quelques jours, Pierre Sage a débuté son aventure avec Crystal Palace. Épaulé par ses adjoints que sont Jamal Alioui et Damien Della Santa, le coach français prend petit à petit ses marques chez les Eagles mais aussi à Londres. Et quoi de mieux qu'une demi-finale de Coupe du monde pour retrouver un peu de France dans la capitale anglaise ?

À l'occasion du choc entre les Bleus et l'Espagne, Sage a rejoint le groupe de supporters de l'OL, les Lyondoners, dans leur fief qu'est le pub Three Lanterns. Un moment sympathique qu'ont immortalisé les supporters lyonnais basés à Londres. Avec une promesse faite par l'ancien coach lyonnais ? Celle de venir voir un match de l'OL avec eux. Preuve que le blason lyonnais n'est jamais bien loin chez Pierre Sage.