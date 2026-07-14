Kadidiatou Diani va-t-elle rester dans le groupe de Michele Kang ? L'attaquante pourrait porter les couleurs du London City Lionesses.

Au-delà du départ surprise de Kadidiatou Diani, qui avait encore un an de contrat avec OL Lyonnes, on peut s'étonner de l'absence de communication du club. Depuis lundi soir, rien, silence radio. En attendant d'en savoir plus, quelques rumeurs commencent déjà à circuler pour la suite de la carrière de l'internationale française. Selon Radio Cope et la journaliste Andrea Peláez Marzo, elle pourrait s'engager en faveur du London City Lionesses.

Le club londonien a déjà recruté Mapi León et Alexia Putellas

Ce qui ne serait pas une grande surprise finalement, puisque le club anglais est détenu par Michele Kang et appartient, comme les Lyonnaises, au groupe Kyniska Sports. L'attaquante comblerait un mercato très actif des Londoniennes avec plusieurs stars, dont Mapi León et surtout la double Ballon d'Or Alexia Putellas.

Rappelons que les deux formations se retrouveront cet été pour un match amical. Elles ont rendez-vous le 29 août pour une affiche qui conclura la préparation de l'effectif de Jonatan Giraldez.