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Matt Turner avec les États-Unis à la Coupe du monde
Matt Turner avec les États-Unis à la Coupe du monde (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)

OL - Mercato : Turner enchaîne un nouveau prêt à New England Revolution

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Déjà prêté la saison passée à New England Revolution, Matt Turner va poursuivre au sein du club américain. L'OL a annoncé un nouveau prêt, de six mois pour commencer, du gardien.

    Il n'aura toujours pas le plaisir de porter ne serait-ce qu'une fois le maillot de l'OL, qu'il soit d'entraînement ou de match. Dernière folie de John Textor, Matt Turner restera aux États-Unis à l'issue de ses vacances post-Mondial. Ce lundi, l'OL a informé d'un deuxième prêt du gardien du côté de la MLS et de New England Revolution.Déjà prêté la saison passée, Turner va cette fois finir la saison MLS avec la franchise de Boston puisque ce nouveau prêt se fait sur la base de six mois, soit jusqu'en décembre 2026. Toutefois, cela ne voudra pas dire que le portier de 32 ans viendra en France au moment du mercato hivernal.

    À défaut de retomber sur ses pattes financièrement, l'OL cherche à limiter la casse...

    En effet, dans son communiqué, l'OL informe que "ce prêt pourra, sous certaines conditions, être prolongé d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2027, et sera, le cas échéant, assorti d’une option d’achat d'un montant de 1,3M€ en faveur des New England Revolution." À défaut de réussir à se séparer définitivement d'un joueur dont il n'a jamais eu besoin, l'OL tente de limiter la casse. Cela restera quoi qu'il arrive un échec industriel, John Textor n'ayant pas hésité à lâcher huit millions d'euros à Nottingham Forest à l'été 2025.

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    8 commentaires
    1. RBV
      RBV - lun 13 Juil 26 à 18 h 12

      Que c’est dur de se débarrasser des boulets de l’ère Textor…
      Bon courage pour Mangala et Tessman également…

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    2. Avatar
      KIM K - lun 13 Juil 26 à 18 h 29

      je suis vache mais bon débarras .

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    3. Avatar
      KIM K - lun 13 Juil 26 à 18 h 29

      je suis vache mais bon débarras .

      Signaler
      1. Avatar
        KIM K - lun 13 Juil 26 à 18 h 29

        Encore 3 .

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    4. OLVictory
      OLVictory - lun 13 Juil 26 à 18 h 29

      On va finir par leur donner de l'argent pour qu'ils nous en débarrassent, c'est dingue.
      Le mec vient de faire la Coupe du Monde, on dirait qu'on parle d'un pauvre joueur de L2

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      1. Avatar
        KIM K - lun 13 Juil 26 à 18 h 33

        Qu'es que tu en penses de Mangala ? le hais de ce site ?

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    5. Avatar
      Tondu69 - lun 13 Juil 26 à 18 h 41

      C'est un peu manquer de respect à Tanner Tessmann que de parler de boulet. Acheté 6 M€ et valorisé à 10 M€, Tanner a joué plus de 50 matchs de L1 et Europa League. Et Pierre Sage était très content de son arrivée à l'époque. C'est sûr que ça n'est pas Juninho mais c'est regrettable que de lire ça sur le forum...

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    6. Juni38
      Juni38 - lun 13 Juil 26 à 18 h 45

      Il faut turner la page avec ce transfert fantôme.

      Signaler

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