Déjà prêté la saison passée à New England Revolution, Matt Turner va poursuivre au sein du club américain. L'OL a annoncé un nouveau prêt, de six mois pour commencer, du gardien.

Il n'aura toujours pas le plaisir de porter ne serait-ce qu'une fois le maillot de l'OL, qu'il soit d'entraînement ou de match. Dernière folie de John Textor, Matt Turner restera aux États-Unis à l'issue de ses vacances post-Mondial. Ce lundi, l'OL a informé d'un deuxième prêt du gardien du côté de la MLS et de New England Revolution.Déjà prêté la saison passée, Turner va cette fois finir la saison MLS avec la franchise de Boston puisque ce nouveau prêt se fait sur la base de six mois, soit jusqu'en décembre 2026. Toutefois, cela ne voudra pas dire que le portier de 32 ans viendra en France au moment du mercato hivernal.

À défaut de retomber sur ses pattes financièrement, l'OL cherche à limiter la casse...

En effet, dans son communiqué, l'OL informe que "ce prêt pourra, sous certaines conditions, être prolongé d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2027, et sera, le cas échéant, assorti d’une option d’achat d'un montant de 1,3M€ en faveur des New England Revolution." À défaut de réussir à se séparer définitivement d'un joueur dont il n'a jamais eu besoin, l'OL tente de limiter la casse. Cela restera quoi qu'il arrive un échec industriel, John Textor n'ayant pas hésité à lâcher huit millions d'euros à Nottingham Forest à l'été 2025.