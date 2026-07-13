Actualités
Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
Julie Swierot, jeune attaquante de l’OL, a fait ses débuts contre Lille (crédit : David Hernandez)

En prolongeant à OL Lyonnes, Swierot "atteint le graal"

  • par David Hernandez

    • Particulièrement à son avantage à Nantes la saison passée, Julie Swierot a convaincu la direction d’OL Lyonnes de la prolonger jusqu’en 2029. La milieu veut désormais s’imposer dans son club formateur.

    Les places sont chères et il faut jouer des coudes pour se faire une place au soleil. C’est un peu le revers de la médaille du pedigree d’un club comme OL Lyonnes pour ses jeunes pousses. Au milieu des internationales, difficile de gratter du temps de jeu. Certaines, comme Julie Swierot, ont donc choisi de s’exiler temporairement pour gagner de l’expérience et des minutes au plus haut niveau. Un choix gagnant pour la milieu, que ce soit à Reims puis à Nantes. "Quand j'ai voulu partir en prêt pour avoir davantage de temps de jeu et revenir plus armée, je savais que cette expérience me serait bénéfique", a-t-elle déclaré au moment de sa récente prolongation dans la capitale des Gaules.

    "Ce club est comme ma maison"

    Ces bonnes performances ont permis à Swierot de connaitre un premier rassemblement avec l’équipe de France féminine, mais surtout de convaincre la direction d’OL Lyonnes de la prolonger. Désormais liée jusqu’en juin 2029, la polyvalente Lyonnaise entend bien séduire Jonatan Giráldez à la reprise fin juillet. "J'ai fait toutes mes classes à l'OL. Chez les garçons comme chez les filles, j'ai tout connu ici. Ça me fait plaisir d'atteindre le graal. Mes objectifs sont d'abord de m'imposer, de gagner ma place et d'aider l'équipe à remporter tous les trophées possibles, en allant chercher le plus grand trophée en club : la Ligue des champions." Il faudra malgré tout se surpasser car la concurrence reste féroce dans l’entrejeu lyonnais.

    à lire également
    Abner lors d'OL - Getafe à Bourgoin
    OL - Mercato : Abner, Ouedraogo, Tagliafico… de la concurrence à gauche

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
    Avant la Ligue des champions, l’OL doit fermer la boutique 13:30
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    En prolongeant à OL Lyonnes, Swierot "atteint le graal" 12:40
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL - Mercato : un groupe largement fourni et des joueurs sur le côté 11:50
    Abner lors d'OL - Getafe à Bourgoin
    OL - Mercato : Abner, Ouedraogo, Tagliafico… de la concurrence à gauche 11:00
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Mercato : Kysha Sylla en passe de quitter définitivement OL Lyonnes 10:15
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    OL : Pavel Šulc attendu ce lundi à l'entraînement 09:30
    Lorna Chicha Douvier quitte OL Lyonnes pour Saint-Etienne
    Mercato : Lorna Chicha Douvier quitte OL Lyonnes et rejoint les Vertes 08:45
    OL : une jeunesse en forme mais qui va devoir patienter 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL : Merah a délaissé la botte médicale et a rechaussé les baskets 07:30
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre le Bayern
    OL Lyonnes : Tabitha Chawinga jouera bien la CAN cet été 12/07/26
    OL académie
    OL Académie : les U16 connaissent leurs futurs adversaires 12/07/26
    Rémi Himbert, attaquant de l'OL
    OL : Himbert, premiers triplés en préparation depuis décembre 2022 12/07/26
    OL Lyonnes : Giovanna Waksman a repris la course 12/07/26
    Mercato : l'OL ferait partie des clubs intéressés par Hidemasa Morita 12/07/26
    Où en est le Servette FC avant d'affronter l'OL ? 12/07/26
    Selma Bacha lors de Paris FC - OL Lyonnes
    Abonnement "flex" d'OL Lyonnes : voici les 4 matchs compris dans ce nouveau forfait 12/07/26
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : un premier test de valeur face au Servette FC ? 12/07/26
    Mercato : Imdad Charifou, non gardé par l'OL, a signé à Guingamp 12/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut