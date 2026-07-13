En prolongeant à OL Lyonnes, Swierot "atteint le graal"

Particulièrement à son avantage à Nantes la saison passée, Julie Swierot a convaincu la direction d’OL Lyonnes de la prolonger jusqu’en 2029. La milieu veut désormais s’imposer dans son club formateur.

Les places sont chères et il faut jouer des coudes pour se faire une place au soleil. C’est un peu le revers de la médaille du pedigree d’un club comme OL Lyonnes pour ses jeunes pousses. Au milieu des internationales, difficile de gratter du temps de jeu. Certaines, comme Julie Swierot, ont donc choisi de s’exiler temporairement pour gagner de l’expérience et des minutes au plus haut niveau. Un choix gagnant pour la milieu, que ce soit à Reims puis à Nantes. "Quand j'ai voulu partir en prêt pour avoir davantage de temps de jeu et revenir plus armée, je savais que cette expérience me serait bénéfique", a-t-elle déclaré au moment de sa récente prolongation dans la capitale des Gaules.

"Ce club est comme ma maison"

Ces bonnes performances ont permis à Swierot de connaitre un premier rassemblement avec l’équipe de France féminine, mais surtout de convaincre la direction d’OL Lyonnes de la prolonger. Désormais liée jusqu’en juin 2029, la polyvalente Lyonnaise entend bien séduire Jonatan Giráldez à la reprise fin juillet. "J'ai fait toutes mes classes à l'OL. Chez les garçons comme chez les filles, j'ai tout connu ici. Ça me fait plaisir d'atteindre le graal. Mes objectifs sont d'abord de m'imposer, de gagner ma place et d'aider l'équipe à remporter tous les trophées possibles, en allant chercher le plus grand trophée en club : la Ligue des champions." Il faudra malgré tout se surpasser car la concurrence reste féroce dans l’entrejeu lyonnais.