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Imdad Charifou, deuxième à gauche, a signé à Guingamp (@EAG)

Mercato : Imdad Charifou, non gardé par l'OL, a signé à Guingamp

  • par Gwendal Chabas

    • Les jeunes Lyonnais non conservés à l'intersaison trouvent petit à petit de nouveaux projets. Le défenseur Imdad Charifou, par exemple, a signé à Guingamp.

    Bryan Meyo au Portugal, Paul-Ianel Moulot en Belgique... Petit à petit, les anciens membres du centre de formation de l'OL signent dans de nouveaux clubs. Ces garçons n'ont pas été gardés à l'issue de l'exercice 2025-2026. Imdad Charifou était dans la même situation. Le footballeur de 19 ans (il en aura 20 en août) sortait d'un contrat stagiaire avec l'Olympique lyonnais. Il avait disputé 15 rencontres avec le groupe Pro 2 en National 3 la saison dernière.

    Cet été, le défenseur s'est engagé avec Guingamp, prêt à l'accueillir pour sa réserve qui évolue également en National 2 (ex-N3). Le Marseillais fait partie des cinq recrues qui seront sous la direction de Jean-Baptiste Le Bescond. Il a repris avec ses compères le 6 juillet en vue du début du championnat le dernier week-end d'août.

    Des anciens Lyonnais à Guingamp

    Jouera-t-il un jour la route de Florent Sanchez ? Le milieu de terrain a lui aussi atterri en Bretagne. Meilleur joueur de National en 2025-2026, il portera le maillot de l'En Avant. Il s'apprête à découvrir la Ligue 2. Le natif de Vaulx-en-Velin a paraphé un bail de quatre ans. À 23 ans, il vit peut-être un tournant pour sa carrière au très haut niveau.

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