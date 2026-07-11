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Malick Fofana, ailier de l'OL
Malick Fofana, ailier de l’OL (crédit : OetL)

OL - FC Saint-Gall (6-3) : Fonseca s'explique sur l'absence de Fofana

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En entraînement individuel sur l'un des terrains du GOLTC, Malick Fofana n'a pas disputé la rencontre entre l'OL et le FC Saint-Gall (6-3). Une précaution de la part du staff lyonnais.

    Ce n'est pas du genre à rassurer les supporters lyonnais. Malgré une pause de six semaines depuis la dernière journée de Ligue 1, Malick Fofana n'a pas encore refoulé un terrain dans cette préparation estivale. Absent contre Mâcon mercredi, l'ailier n'avait pas son nom inscrit sur la feuille de match ce samedi matin face au FC Saint-Gall (6-3). Pendant qu'Adil Hamdani le remplaçait sur le couloir gauche de l'attaque, remplacé ensuite par Julien Duranville en deuxième mi-temps, Fofana a enchainé les exercices individuels sur l'un des terrains annexes du GOLTC. Un travail en individuel certes, fait notamment de courses et de sprints, mais qui l'empêche encore de jouer.

    "Nous ne voulons prendre aucun risque"

    Interrogé après la victoire matinale, Paulo Fonseca a tenu à rassurer, alors que le joueur était pourtant attendu dans le groupe pour cette deuxième sortie de l'été. "Malick s’est entraîné tous les jours avec nous. Naturellement, avec une gestion un peu différente par rapport à ce qui lui est arrivé. La question aujourd’hui était de savoir s’il était prêt ou nous devons attendre quelques jours, a confié le coach portugais aux médias présents dont Olympique-et-Lyonnais. Nous ne voulons prendre aucun risque maintenant. On a choisi de faire un travail différent aujourd’hui." Absent contre Mâcon puis Saint-Gall, Malick Fofana fera-t-il le court déplacement jusqu'à Bourgoin mercredi prochain (18h30) ? "Avec cette progression de Malick, il devrait disputer des minutes lors du prochain match", a assuré Paulo Fonseca.

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    1 commentaire
    1. Ledromois
      Ledromois - sam 11 Juil 26 à 14 h 15

      C'est inquiétant et je trouve la situation compliquée pour le club et pour lui. Si je pense juste au club, une offre à 25m avec un pourcentage sur le benef de la revente, il faudrait peut-être accepter (et ça me coute de dire ça car j'aime bien Malick). La cheville c'est compliqué encore plus pour un footballeur et vu son style de jeu, il a pas fini de se faire découper.

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