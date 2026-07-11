Pour son deuxième match amical de l'été, l'OL a pris le meilleur sur le FC Saint-Gall dans une matinée riche en buts (6-3). Retrouvez, en images, les neuf réalisations de cette rencontre.

Le soleil avait choisi de ne pas trop sortir et même la pluie s'est invitée l'espace de quelques minutes. Néanmoins, tout roule dans ce début de préparation estivale pour l'OL. Après une victoire 5-2 contre Mâcon 71 mercredi, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont enchainé un deuxième succès ce samedi face au FC Saint-Gall. Une rencontre riche en buts avec pas moins de neuf réalisations, dont six dans les rangs lyonnais (6-3). Comme ce fut le cas trois jours plus tôt, Rémi Himbert a encore marqué de précieux points en s'offrant un deuxième triplé consécutif dans cette préparation.

Il n'a pas été le seul jeune de l'OL à se mettre en évidence dans cette matinée. Malgré un adversaire déjà en place physiquement, Adil Hamdani, Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe ont trouvé le chemin des filets. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, même si la quête d'un numéro 9 reste toujours d'actualité.

Pour les retardataires, voici un résumé de la partie, avec les neuf réalisations de cette confrontation du 11 juillet.