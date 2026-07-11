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L'équipe du FC Saint-Gall
L’équipe du FC Saint-Gall (@FC Saint-Gall)

Au moment d'affronter l'OL, Saint-Gall est déjà bien avancé dans sa préparation

  • par David Hernandez

    • Après un premier amical mercredi contre Mâcon (5-2), l'OL enchaîne une deuxième sortie ce samedi (10h30) à Décines. Face au FC Saint-Gall, les Lyonnais vont affronter une équipe qui a déjà disputé quatre rencontres estivales.

    Après une remise en route contre une formation de National 2 (ex-N3) mercredi, l'OL va retrouver une formation d'un niveau professionnel ce samedi (10h30) du côté du GOLTC. Cela se fera encore une fois sans public, mais le curseur d'exigence montera d'un cran face au FC Saint-Gall. L'équipe suisse débarque dans la capitale des Gaules après une préparation estivale bien entamée. Si dans les rangs lyonnais, cette deuxième sortie de l'été viendra clore une deuxième semaine de travail, les Helvètes n'en seront pas à leur tour d'essai à Décines. Ayant fini à la deuxième place du championnat la saison passée, le FC Saint-Gall doit passer par des tours de qualification pour espérer disputer la Ligue Europa en 2026-2027. Il faudra passer l'obstacle Benfica le 23 juillet prochain, ce qui a poussé à une reprise anticipée de l'entraînement et donc des matchs amicaux.

    Trois victoires et une défaite

    Le choc contre l'OL ce samedi sera tout simplement l'avant-dernière sortie des hommes d'Enrico Maaßen. Il y aura encore Norwich au programme avant le deuxième tour de qualification de Ligue Europa, mais Saint-Gall a déjà disputé quatre matchs dans cet été. Cela avait débuté le 27 juin avec une victoire 3-2 contre le Sportclub Rheindorf Altach d'un certain Mohamed Ouédraogo, transféré depuis à l'OL. Ont suivent ensuite deux victoires 1-0 face au FC Winterthur et le FC Vaduz avant un premier revers le week-end dernier. Le FC Saint-Gall s’est incliné 1-0 contre le SC Austria Lustenau.

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