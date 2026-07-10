OL : les Bad Gones montent au créneau contre la LFP

Le groupe de supporters lyonnais publie un communiqué virulent après le refus de la LFP de décaler Toulouse-OL en cas de barrages européens.
Le ton monte du côté du Virage Nord. Ce mercredi 9 juillet, le Kop Virage Nord et les Bad Gones ont publié un communiqué commun pour dénoncer la décision de la LFP de ne pas reporter la première journée de Ligue 1 face à Toulouse, programmée samedi 22 août.
Pour rappel, le club rhodanien avait sollicité ce report en raison d'une potentielle qualification pour les barrages de la Ligue des champions, dont les matches se joueraient les 18-19 août et 25-26 août. "Une échéance importante, voire cruciale, pour le Club mais aussi pour le coefficient UEFA", rappelle le communiqué.
« Un traitement à deux vitesses »
Le kop lyonnais y voit un traitement inéquitable au regard des reports accordés au PSG la saison passée. "Derrière les discours de façade sur la défense des clubs français engagés en compétitions européennes, la réalité est tout autre : cette instance est incapable de garantir un minimum d'équité et de cohérence dans ses décisions", ont dénoncé les Bad Gones.
Un constat qui pousse les Bad Gones à réclamer un changement en profondeur à la tête de l'instance. Après le fiasco des droits TV et une gestion jugée catastrophique de la période COVID, le kop appelle désormais à "changer les hommes et la méthode de gouvernance de la LFP."
Une prise de position qui fait écho aux propos de Michael Gerlinger, lui aussi "surpris" par la décision de l'instance en conférence de presse la veille.
Le surprenant c’est de l’accorder au psg, plus grosse masse salariale du monde, mais qui ne peut pas enchainer 3 matchs
Tout le monde s’en fou alors que c’est une profonde injustice
En plus avec la coup du monde ils doivent se dire ce n’est que l’OL il ne va rien se passer
Une fois de plus les instances nous crachent dessus
Le psg pour un rien remporté ses matchs en pissant sur le championnat les équipes qui jouent le titre se retrouvent pénalisés les équipes qui jouent leur survies se retrouvent pénalisés
Mais nous on nous envoie balader
J’espère vraiment au club qu’ils iront jusqu’au bout même devant les tribunaux si il le faut
Ah oui vous avez raison mais bon perso je suis résigné la L1 est foutu ..
Si la France gagne la CDM, Labrune va dire que nous sommes le meilleur championnat du monde car notre pays remporte la CDM et notre club phare remporte deux fois de suite la C1 ...
On est pas prêt de changer de mode de fonctionnement, en 2432 après JC quand le psg aura gagner 400 championnats et 350 C1 peut etre qu'ils en auront marre et qu'ils voudront changer..