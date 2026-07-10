OL : les Bad Gones montent au créneau contre la LFP

Le groupe de supporters lyonnais publie un communiqué virulent après le refus de la LFP de décaler Toulouse-OL en cas de barrages européens.

Le ton monte du côté du Virage Nord. Ce mercredi 9 juillet, le Kop Virage Nord et les Bad Gones ont publié un communiqué commun pour dénoncer la décision de la LFP de ne pas reporter la première journée de Ligue 1 face à Toulouse, programmée samedi 22 août.

Pour rappel, le club rhodanien avait sollicité ce report en raison d'une potentielle qualification pour les barrages de la Ligue des champions, dont les matches se joueraient les 18-19 août et 25-26 août. "Une échéance importante, voire cruciale, pour le Club mais aussi pour le coefficient UEFA", rappelle le communiqué.

« Un traitement à deux vitesses »

Le kop lyonnais y voit un traitement inéquitable au regard des reports accordés au PSG la saison passée. "Derrière les discours de façade sur la défense des clubs français engagés en compétitions européennes, la réalité est tout autre : cette instance est incapable de garantir un minimum d'équité et de cohérence dans ses décisions", ont dénoncé les Bad Gones.

Un constat qui pousse les Bad Gones à réclamer un changement en profondeur à la tête de l'instance. Après le fiasco des droits TV et une gestion jugée catastrophique de la période COVID, le kop appelle désormais à "changer les hommes et la méthode de gouvernance de la LFP."

Une prise de position qui fait écho aux propos de Michael Gerlinger, lui aussi "surpris" par la décision de l'instance en conférence de presse la veille.