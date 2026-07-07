L'OL lancera sa Ligue 1 à Toulouse le 22 août. Le club a sollicité la LFP pour déplacer ce match, prévu quelques jours après le barrage de Ligue des Champions. La LFP a refusé cet aménagement.

Les escarmouches entre la LFP et l'Olympique Lyonnais n'attendront pas le coup d'envoi de la saison. Amenés à affronter le Toulouse FC le 22 août dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1, les dirigeants rhodaniens ont sollicité la Ligue de football professionnel pour demander le report de cette partie. La raison ? Cette rencontre pourrait se dérouler entre les deux matches d'un potentiel barrage si l'OL se qualifie au tour précédent.

Un motif légitime pour le board lyonnais qui a donc avisé la LFP par courrier pour formuler sa requête.

Pour appuyer son argumentaire, l'OL a brandi la "jurisprudence PSG" en faisant valoir l'intérêt supérieur du football français. Le club parisien avait pu bénéficier de plusieurs reports la saison dernière pour préparer sereinement ses échéances européennes.

Barrage potentiel entre deux journées de championnat pour l'OL

Dès lors et au nom de l'équité, le septuple champion de France attendait sereinement une réponse positive de la Ligue.

Contre toute attente, le Conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a rejeté cette possibilité nous informe L'Équipe. L'instance refuse que l'agenda de la programmation télévisuelle de la Ligue 1 soit bousculé dès la première journée.

Un premier coup dur en matière de calendrier pour les hommes de Paulo Fonseca. Les Gones devront batailler ferme à la fin du mois d'août pour espérer une qualification en Ligue des champions.