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Vincent Labrune, président de la LFP
Vincent Labrune, président de la LFP (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ligue 1 : l'OL demande le report de son match à Toulouse, la LFP refuse

  • par Thomas Dioudonnat
  • 4 Commentaires

    • L'OL lancera sa Ligue 1 à Toulouse le 22 août. Le club a sollicité la LFP pour déplacer ce match, prévu quelques jours après le barrage de Ligue des Champions. La LFP a refusé cet aménagement.

    Les escarmouches entre la LFP et l'Olympique Lyonnais n'attendront pas le coup d'envoi de la saison. Amenés à affronter le Toulouse FC le 22 août dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1, les dirigeants rhodaniens ont sollicité la Ligue de football professionnel pour demander le report de cette partie. La raison ? Cette rencontre pourrait se dérouler entre les deux matches d'un potentiel barrage si l'OL se qualifie au tour précédent.

    Un motif légitime pour le board lyonnais qui a donc avisé la LFP par courrier pour formuler sa requête.

    Pour appuyer son argumentaire, l'OL a brandi la "jurisprudence PSG" en faisant valoir l'intérêt supérieur du football français. Le club parisien avait pu bénéficier de plusieurs reports la saison dernière pour préparer sereinement ses échéances européennes.

    Barrage potentiel entre deux journées de championnat pour l'OL

    Dès lors et au nom de l'équité, le septuple champion de France attendait sereinement une réponse positive de la Ligue.

    Contre toute attente, le Conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a rejeté cette possibilité nous informe L'Équipe. L'instance refuse que l'agenda de la programmation télévisuelle de la Ligue 1 soit bousculé dès la première journée.

    Un premier coup dur en matière de calendrier pour les hommes de Paulo Fonseca. Les Gones devront batailler ferme à la fin du mois d'août pour espérer une qualification en Ligue des champions.

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    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mar 7 Juil 26 à 7 h 37

      En même temps , ils se seraient bougé le luc et pas sabordé en fin de championnat , il n'y aurait pas eu à jouer ces barrages .

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      1. Avatar
        KIM K - mar 7 Juil 26 à 8 h 10

        Absolument pas d'accord , cela n'a rien avoir le passé c'est le passé .
        Et même si Lille était à notre place crois tu que le bédoin et son caniche lui aurait refusé ce report ? Personnellement j'ai un doute .
        Ce refus est honteux et débile , il va à l'encontre de l'OL et du foot français : pour l'indice UEFA l' OL en LDC ( donc un club de plus ) serait tout bénéfique . Ce refus ne peut être motivé que par de la haine et de la jalousie .
        Je m'autorise à penser que l'OL fait peur au bédoin , comme la France fait peur à l'Argentine .

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    2. Avatar
      calone - mar 7 Juil 26 à 7 h 58

      Bonjour
      Le QSG avec ses millions sans limite et ses demandes de reportS de matchs = 🇺🇸 FIFA

      Signaler
    3. Avatar
      leroilyon - mar 7 Juil 26 à 8 h 13

      Ah bah ca commence bien ! 😀
      J'ai pas hâte quelle commence cette saison et j'ai hâte que cette coupe du monde se finissent...
      C'est possible d'avoir un mois dans l'année sans match de foot?

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