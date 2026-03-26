Ligue 1 : Lens affrontera le PSG juste avant de jouer l’OL

Lens-PSG, initialement prévu le 11 avril, se jouera finalement le 13 mai. Soit, pour les Sang et Or, trois jours avant l'ultime journée de championnat face à l'OL.
C’est une décision qui va faire grand bruit. Comme l’a indiqué la LFP ce matin, la rencontre entre le PSG et Lens est reprogrammée au mercredi 13 mai. Une décision justifiée par la volonté de "permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, synonyme de quatre places qualificatives en Ligue des champions".
En effet, cette rencontre prévue initialement le 11 avril se serait intercalée entre les deux confrontations du club parisien face à Liverpool en Ligue des champions. Malgré le refus catégorique des Sang et Or de décaler cette affiche, le conseil d’administration de la Ligue a finalement reçu la demande du club de la capitale.
Lens pourrait arriver éreinté face à l’OL
Cette reprogrammation contraindra donc l'équipe de Pierre Sage à disputer un match potentiellement crucial trois jours seulement avant de recevoir l’OL lors de la dernière journée de Ligue 1, le samedi 16 mai. Difficile encore de savoir si les Lensois seront toujours en course pour le titre à ce moment-là, mais il paraît évident qu’ils pourraient laisser des forces dans cette bataille. Car entre le 17 avril et cette confrontation face aux Lyonnais, ils disputeront 7 affiches en 30 jours.
Une situation qui pourrait, sur le papier, avantager les Rhodaniens, plus frais, puisqu’ils n’auront qu’une partie par semaine à gérer dans ce sprint final. Un repos qui, au vu de l’écart très serré entre les prétendants à la troisième place, pourrait s’avérer décisif pour la formation de Paulo Fonseca, dont l’avenir européen pourrait se jouer au coup de sifflet final de cette saison.
C'est vraiment injuste pour Lens, mais tant mieux pour nous... et pour le PSG qui va être plus tranquille pour préparer la C1.
Mais, si un club s'y oppose, il ne devrait pas y avoir de report. La LFP devrait établir cette règle très simple. Imposer à une équipe qui n'a pas de banc de jouer tous les 3 jours pour faire plaisir à l'équipe concurrente qui a le plus de moyens fausse le championnat !
Exactement ! Pour nous c'est tout bénef mais j'ai de la peine pour eux... qui avait justement fait un communiqué public, parce qu'ils savaient déjà très bien ce qu'il allait se passer !
Franchement même si on les bats, même si c'est un match primordial, la victoire n'aura pas la même saveur.
Pour le report des matchs c'est quitte ou double. Soit on autorise tous les clubs qui jouent des compétitions européennes a effectuer un report de match, une sorte de "joker", par saison.
Soit on en autorise aucun. Mais là ça n'a clairement aucun sens. On avait aussi demandé un report qui a été refusé par Le Havre, ce que j'entends, et que nous avons donc du respecter.
Surtout dans la situation actuelle, avec une confrontation pour le titre ! Et Lens qui va devoir enchainer 3 matchs primordiaux en 1 semaine... c'est honteux pour eux.
Oui, et c'est à l'image aux règles d'arbitrage sur le terrain. Il y a trop d'interprétations différentes qui aboutissent au règne de l'arbitraire et aux contestations ! Ce sport est en train de s'abimer à cause de l'incapacité des dirigeants de faire des réformes aussi efficaces que celles qui ont renforcé le rugby pro.
A la place des lensois, si au moment du match Paris est déjà titré, je déclarerais forfait ou je ferais jouer les u15.
Oui, il va falloir mettre en place des protestations de ce type pour que la LFP change !
Wouah c'est dégueulasse .
Ils vont devoir jouer le mercredi soir alors que leur déplacement à Lyon est le samedi .
Quel coup bas .
Ras le bol des qataris. Allez les Reds .
C’est vraiment scandaleux
Fausser un championnat de la sorte autant donne le titre au psg en début de saison
Donc Lens qui se bat pour le titre ça a la fin du championnat va enchaîner 3 matchs en 1 semaine mais quel scandale
Après on va me dire que le psg n’est pas avantagé ?