Ligue 1 : Lens affrontera le PSG juste avant de jouer l’OL

Lens-PSG, initialement prévu le 11 avril, se jouera finalement le 13 mai. Soit, pour les Sang et Or, trois jours avant l'ultime journée de championnat face à l'OL.

C’est une décision qui va faire grand bruit. Comme l’a indiqué la LFP ce matin, la rencontre entre le PSG et Lens est reprogrammée au mercredi 13 mai. Une décision justifiée par la volonté de "permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, synonyme de quatre places qualificatives en Ligue des champions".

En effet, cette rencontre prévue initialement le 11 avril se serait intercalée entre les deux confrontations du club parisien face à Liverpool en Ligue des champions. Malgré le refus catégorique des Sang et Or de décaler cette affiche, le conseil d’administration de la Ligue a finalement reçu la demande du club de la capitale.

Lens pourrait arriver éreinté face à l’OL

Cette reprogrammation contraindra donc l'équipe de Pierre Sage à disputer un match potentiellement crucial trois jours seulement avant de recevoir l’OL lors de la dernière journée de Ligue 1, le samedi 16 mai. Difficile encore de savoir si les Lensois seront toujours en course pour le titre à ce moment-là, mais il paraît évident qu’ils pourraient laisser des forces dans cette bataille. Car entre le 17 avril et cette confrontation face aux Lyonnais, ils disputeront 7 affiches en 30 jours.

Une situation qui pourrait, sur le papier, avantager les Rhodaniens, plus frais, puisqu’ils n’auront qu’une partie par semaine à gérer dans ce sprint final. Un repos qui, au vu de l’écart très serré entre les prétendants à la troisième place, pourrait s’avérer décisif pour la formation de Paulo Fonseca, dont l’avenir européen pourrait se jouer au coup de sifflet final de cette saison.