OL : la course à la Ligue des champions plus serrée que jamais

En s'inclinant contre Monaco (1-2), l'OL a laissé son adversaire du jour revenir à un point. Avec quatre équipes en trois points, la course à la troisième place promet un sprint final haletant.

Ce devait être la semaine de la bascule. Une bascule positive dans le meilleur des cas avec une qualification pour les quarts de Ligue Europa et un choc contre Monaco qui pouvait permettre de prendre sept points d'avance ou a minima de garder les quatre déjà acquis. En l'espace de quatre jours, tout a volé en éclats pour l'OL dans les deux derniers objectifs qu'il lui restait.

L'aventure européenne a pris fin, sans vraiment combattre. En Ligue 1, tout n'est pas perdu car le championnat est un marathon et permet de tomber pour mieux se relever. Il le faudra pour la formation lyonnaise en retour de trêve internationale puisque la course à la Ligue des champions ne permet plus le moindre faux pas.

Une course à quatre, voire à six

Face à Monaco, Corentin Tolisso et ses coéquipiers ont remontré un visage séduisant pendant une heure de jeu. Il aurait pu y avoir 2-0 avant l'heure de jeu sans le poteau du capitaine (45e+2) ou le tir d'Endrick repoussé sur la ligne (57e). Finalement, l'ASM a laissé passer l'orage pour profiter du déficit physique lyonnais et ainsi s'imposer 2-1. Dans ce nouveau revers, l'OL peut s'estimer heureux de voir l'OM battu le même week-end.

Seulement, la défaite des Marseillais a eu lieu contre le LOSC d'Olivier Giroud, qui revient donc à égalité avec l'OL (47 points). Avec Monaco à 46 unités, Rennes tenu en échec par Metz mais toujours là (44 points) et Strasbourg un cran derrière (40 points), personne n'a dit son dernier mot dans la course à la Ligue des champions. Il ne reste plus qu'à espérer que la coupure de deux semaines permette à l'OL de se remettre dans le droit chemin...