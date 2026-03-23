Actualités
La déception des joueurs de l'OL contre Monaco
La déception des joueurs de l’OL contre Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : la course à la Ligue des champions plus serrée que jamais

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En s'inclinant contre Monaco (1-2), l'OL a laissé son adversaire du jour revenir à un point. Avec quatre équipes en trois points, la course à la troisième place promet un sprint final haletant.

    Ce devait être la semaine de la bascule. Une bascule positive dans le meilleur des cas avec une qualification pour les quarts de Ligue Europa et un choc contre Monaco qui pouvait permettre de prendre sept points d'avance ou a minima de garder les quatre déjà acquis. En l'espace de quatre jours, tout a volé en éclats pour l'OL dans les deux derniers objectifs qu'il lui restait.

    L'aventure européenne a pris fin, sans vraiment combattre. En Ligue 1, tout n'est pas perdu car le championnat est un marathon et permet de tomber pour mieux se relever. Il le faudra pour la formation lyonnaise en retour de trêve internationale puisque la course à la Ligue des champions ne permet plus le moindre faux pas.

    Une course à quatre, voire à six

    Face à Monaco, Corentin Tolisso et ses coéquipiers ont remontré un visage séduisant pendant une heure de jeu. Il aurait pu y avoir 2-0 avant l'heure de jeu sans le poteau du capitaine (45e+2) ou le tir d'Endrick repoussé sur la ligne (57e). Finalement, l'ASM a laissé passer l'orage pour profiter du déficit physique lyonnais et ainsi s'imposer 2-1. Dans ce nouveau revers, l'OL peut s'estimer heureux de voir l'OM battu le même week-end.

    Seulement, la défaite des Marseillais a eu lieu contre le LOSC d'Olivier Giroud, qui revient donc à égalité avec l'OL (47 points). Avec Monaco à 46 unités, Rennes tenu en échec par Metz mais toujours là (44 points) et Strasbourg un cran derrière (40 points), personne n'a dit son dernier mot dans la course à la Ligue des champions. Il ne reste plus qu'à espérer que la coupure de deux semaines permette à l'OL de se remettre dans le droit chemin...

    à lire également
    Pavel Sulc célébrant son but lors d'OL - Monaco
    OL - Monaco (1-2) : et pourtant, il y avait du mieux dans le jeu
    1 commentaire
    1. Montcoua
      Montcoua - lun 23 Mar 26 à 9 h 52

      7 matchs à jouer dont 4 à domicile.
      Un mois d'avril qui peut/doit nous apporter 9 points (Angers/Lorient/ Auxerre). Déplacement à Paris...
      Un mois de mai où on a la chance de recevoir Rennes et Lens. Déplacement délicat à Toulouse...
      Avec la trêve qui va permettre de souffler et le retour en forme des blessés, on a les cartes en mains pour conserver notre 4ème place et pourquoi pas doubler Marseille.
      Allez l'OL !!!

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    La déception des joueurs de l'OL contre Monaco
    OL : la course à la Ligue des champions plus serrée que jamais 09:30
    Pavel Sulc célébrant son but lors d'OL - Monaco
    OL - Monaco (1-2) : et pourtant, il y avait du mieux dans le jeu 08:45
    Sébastien Pocognoli, entraîneur de Monaco
    OL - Monaco (1-2) : Pocognoli en avait après Tagliafico 08:00
    Paulo Fonseca lors d'OL - Celta
    Fonseca après OL - Monaco (1-2) : "Ce n'est pas la 1re fois avec cet arbitre" 07:30
    Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo
    OL : Yaremchuk touché au tendon, des douleurs pour Fofana 22/03/26
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Louis-Jean après OL - Monaco (1-2) : "Ça commence à faire beaucoup d'erreurs" 22/03/26
    Endrick lors d'OL - Monaco
    Tolisso après OL - Monaco (1-2) : "Tous les jours, il y a faute sur Endrick" 22/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    OL - Monaco (1-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 22/03/26
    Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
    L'OL continue de couler face à Monaco (1-2) 22/03/26
    Yvann Konan, gardien l'OL
    Yvann Konan (OL) avec les espoirs de la Côte d'Ivoire 22/03/26
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL - Monaco : Moreira, Sulc et Merah titulaires 22/03/26
    Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
    OL Académie : Benlahlou va représenter l'Algérie chez les jeunes 22/03/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Fleury - OL Lyonnes (0-2) : les réactions d’après-match 22/03/26
    Nicolas Tagliafico lors d'OL - Celta
    OL : Tagliafico, joueur le plus indiscipliné de l’histoire du Parc OL 22/03/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve ressort frustrée contre Dijon 22/03/26
    Krépin Diatta, joueur de Monaco
    Contre l’OL, Monaco récupère Dier et Diatta 22/03/26
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL - Monaco : sans Morton mais avec Moreira ? 22/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut