Actualités
Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL – Go Ahead Eagle (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Après OL - Monaco (1-2), Tolisso a échangé avec les supporters

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Incapable de gagner pour la huitième fois de suite, l’OL s’enfonce dans une crise sportive. Après le match contre Monaco, Corentin Tolisso a échangé avec les supporters et notamment les Bad Gones.

    "Ne jamais lâcher". Avant le match entre l’OL et l’AS Monaco, le Virage Nord avait souhaité faire passer un message aux joueurs. Malgré la déception de l’élimination en Ligue Europa trois jours plus tôt, le groupe de supporters ne comptait pas arrêter ses encouragements. La passe difficile pourrait pourtant bien pousser à quelques sifflets, mais le Parc OL a fait le choix de tirer dans le même sens pour le bien du club. Ce n’est pas le nouveau revers contre l’AS Monaco (1-2) qui a changé la donne.

    Les hommes de Paulo Fonseca ont reçu des applaudissements au moment de leur tour de terrain pour saluer les 56 049 spectateurs présents. Cela doit forcément donner un peu de baume au cœur aux coéquipiers de Corentin Tolisso, qui n’ont pas cette charge mentale supplémentaire à gérer. Toutefois, le capitaine de l’OL a dû prendre la parole devant le Virage Nord, comme capté par les caméras. En zone mixte, le milieu est revenu sur cet échange. "L’un des leaders des Bad Gones m’a demandé de parler aux supporters, il a dit un mot lui aussi. J’ai dit qu’il fallait qu’on reste unis, qu’on avait encore notre destin entre les mains, et que cette 4e place, et même la 3e , on peut aller la chercher."

    "Ensemble, on sera plus forts"

    Ce discours, Tolisso ne le tient pas seulement depuis dimanche. Quand tout allait bien pour l’OL avec treize victoires de suite, le numéro 8 lyonnais avait brandi la carte du calme mais aussi de lendemains qui allaient être difficiles. Il avait vu juste et ses mots sont aujourd’hui les mêmes qu’il y a un mois après la victoire face à Nice. "Je leur ai dit que tout le groupe allait tout faire pour qu’on atteigne cet objectif, car tous ensemble, on sera plus forts. C’est compliqué en ce moment pour nous comme pour eux, mais il faut rester soudés, et c’est comme ça qu’on arrivera à relever la tête et regagner des matches." Paroles de capitaine.

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    Le physique a aussi joué contre l’OL face à Monaco
    1 commentaire
    1. Avatar
      PAT11grib - lun 23 Mar 26 à 10 h 41

      Je suis d'accord avec Coco. Que certains ici prennent exemple pour rester uni.
      Allez l'OL

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    Le physique a aussi joué contre l’OL face à Monaco 11:00
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    Après OL - Monaco (1-2), Tolisso a échangé avec les supporters 10:15
    La déception des joueurs de l'OL contre Monaco
    OL : la course à la Ligue des champions plus serrée que jamais 09:30
    Pavel Sulc célébrant son but lors d'OL - Monaco
    OL - Monaco (1-2) : et pourtant, il y avait du mieux dans le jeu 08:45
    Sébastien Pocognoli, entraîneur de Monaco
    OL - Monaco (1-2) : Pocognoli en avait après Tagliafico 08:00
    Paulo Fonseca lors d'OL - Celta
    Fonseca après OL - Monaco (1-2) : "Ce n'est pas la 1re fois avec cet arbitre" 07:30
    Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo
    OL : Yaremchuk touché au tendon, des douleurs pour Fofana 22/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Louis-Jean après OL - Monaco (1-2) : "Ça commence à faire beaucoup d'erreurs" 22/03/26
    Endrick lors d'OL - Monaco
    Tolisso après OL - Monaco (1-2) : "Tous les jours, il y a faute sur Endrick" 22/03/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    OL - Monaco (1-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 22/03/26
    Pavel Sulc lors d'OL - Monaco
    L'OL continue de couler face à Monaco (1-2) 22/03/26
    Yvann Konan, gardien l'OL
    Yvann Konan (OL) avec les espoirs de la Côte d'Ivoire 22/03/26
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL - Monaco : Moreira, Sulc et Merah titulaires 22/03/26
    Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
    OL Académie : Benlahlou va représenter l'Algérie chez les jeunes 22/03/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Fleury - OL Lyonnes (0-2) : les réactions d’après-match 22/03/26
    Nicolas Tagliafico lors d'OL - Celta
    OL : Tagliafico, joueur le plus indiscipliné de l’histoire du Parc OL 22/03/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve ressort frustrée contre Dijon 22/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut