Après OL - Monaco (1-2), Tolisso a échangé avec les supporters

Incapable de gagner pour la huitième fois de suite, l’OL s’enfonce dans une crise sportive. Après le match contre Monaco, Corentin Tolisso a échangé avec les supporters et notamment les Bad Gones.

"Ne jamais lâcher". Avant le match entre l’OL et l’AS Monaco, le Virage Nord avait souhaité faire passer un message aux joueurs. Malgré la déception de l’élimination en Ligue Europa trois jours plus tôt, le groupe de supporters ne comptait pas arrêter ses encouragements. La passe difficile pourrait pourtant bien pousser à quelques sifflets, mais le Parc OL a fait le choix de tirer dans le même sens pour le bien du club. Ce n’est pas le nouveau revers contre l’AS Monaco (1-2) qui a changé la donne.

Les hommes de Paulo Fonseca ont reçu des applaudissements au moment de leur tour de terrain pour saluer les 56 049 spectateurs présents. Cela doit forcément donner un peu de baume au cœur aux coéquipiers de Corentin Tolisso, qui n’ont pas cette charge mentale supplémentaire à gérer. Toutefois, le capitaine de l’OL a dû prendre la parole devant le Virage Nord, comme capté par les caméras. En zone mixte, le milieu est revenu sur cet échange. "L’un des leaders des Bad Gones m’a demandé de parler aux supporters, il a dit un mot lui aussi. J’ai dit qu’il fallait qu’on reste unis, qu’on avait encore notre destin entre les mains, et que cette 4e place, et même la 3e , on peut aller la chercher."

"Ensemble, on sera plus forts"

Ce discours, Tolisso ne le tient pas seulement depuis dimanche. Quand tout allait bien pour l’OL avec treize victoires de suite, le numéro 8 lyonnais avait brandi la carte du calme mais aussi de lendemains qui allaient être difficiles. Il avait vu juste et ses mots sont aujourd’hui les mêmes qu’il y a un mois après la victoire face à Nice. "Je leur ai dit que tout le groupe allait tout faire pour qu’on atteigne cet objectif, car tous ensemble, on sera plus forts. C’est compliqué en ce moment pour nous comme pour eux, mais il faut rester soudés, et c’est comme ça qu’on arrivera à relever la tête et regagner des matches." Paroles de capitaine.