Le physique a aussi joué contre l’OL face à Monaco

Ayant tenu tête à Monaco pendant une heure, l’OL a ensuite craqué. En plus de la décision arbitrale contestable, les Lyonnais ont coulé physiquement, après un septième match en vingt-deux jours.

Sans ce sauvetage sur la ligne, le scénario aurait pu être bien différent. Paulo Fonseca l’a d’ailleurs concédé, "le tournant du match est cette transition avec Endrick à la finition pour faire le 2-0". Malheureusement, si Hradecky n’a pu repousser le pointu du Brésilien, Teze est venu sauver son gardien en taclant juste devant sa ligne pour empêcher le but du break. Un tournant contre l’OL puisque quatre minutes plus tard, ce même Teze envoyait une longue ouverture vers Akliouche qui s’est amusé de Mata pour égaliser.

Le début d’un effondrement pour les Lyonnais. Pas forcément mental car ils ont cherché à égaliser jusqu’à la fin, mais bien physique, comme l’a concédé Corentin Tolisso. "À partir de la 60e, on pêche un peu physiquement. C’est dur d’enchaîner, en termes de récupération. On a eu beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs utilisés plusieurs fois sur les matchs. On n’est pas des robots." Avec la trêve internationale qui débute ce lundi, Paulo Fonseca espère logiquement retrouver d’autres renforts pour le déplacement à Angers, le 5 avril prochain.

"Avec Sulc et Moreira, on a pris un risque"

Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles auront eu deux semaines pour se remettre dans le rythme, tandis que des précautions seront forcément prises avec Roman Yaremchuk, touché au tendon avant Monaco, et Malick Fofana, qui a ressenti de nouvelles douleurs à sa cheville. Mais avec un match par semaine, l’OL veut retrouver une condition physique "classique". Car durant la dernière demi-heure, les Lyonnais ont subi les transitions rapides de Monaco, comme s’ils étaient des plots.

Orel Mangala a payé son manque de rythme même si Fonseca a réfuté un problème physique général car "Hateboer et Mangala étaient frais". À peine de retour, Pavel Sulc et Afonso Moreira qui ont finalement joué 90 minutes et de nouveau tiré sur la corde. Au même titre qu’un Corentin Tolisso clairement en manque de carburant. "Nous pouvons parler de Coco (Corentin Tolisso) mais c’est difficile en ce moment de changer Coco. Avec Pavel et Afonso, c’était un risque pour nous, c’est vrai. Le docteur m’a dit qu’il était difficile de donner beaucoup de temps de jeu, mais en ce moment, nous n’avons pas beaucoup de possibilités…"

Alors forcément, le calendrier allégé devrait permettre plus de rotations. Même si aujourd’hui, l’OL ne peut plus se permettre de laisser des points en route.