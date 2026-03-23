Ayant prolongé il y a quelques semaines avec OL Lyonnes, Alice Sombath a passé un cap symbolique contre Fleury. En entrant en jeu, la défeuseure a disputé son 100e match avec la formation lyonnaise.

Elle a fait preuve de patience pour prendre petit à petit sa place dans ce groupe lyonnais. Débarquée en 2020 à seulement 20 ans, Alice Sombath a longtemps vécu dans l’ombre de Wendie Renard, Griedge Mbock et Vanessa Gilles. Mais depuis deux saisons, la défenseure s’est imposée comme une vraie option dans l’arrière garde d’OL Lyonnes. Grâce à sa polyvalence, l’internationale française a pris du galon et cela a poussé le club à la prolonger. Pour une seule saison, au grand dam de certains supporters, mais à 22 ans, Sombath a tout d’une grande.

Marquer, le prochain objectif de cette saison ?

Preuve de cette précocité, la native de Charenton-le-Pont a passé un cap symbolique samedi dans son Île-de-France natale. Remplaçante au coup d’envoi du match à Fleury (0-2), Alice Sombath a remplacé Wendie Renard juste avant l’heure de jeu. Une entrée qui leur permet ainsi de fêter sa 100e sous le maillot d’OL Lyonnes (toutes compétitions confondues). Avec 21 rencontres disputées depuis le début de la saison, un brassard de capitaine lors d'un match et un temps de jeu déjà largement supérieur à celui de la saison prochaine, Alice Sombath espère désormais pouvoir ouvrir son compteur but. Elle reste toujours bloquée à deux réalisations, inscrites en 2023-2024.