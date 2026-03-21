Le voyage, à Fleury, que OL Lyonnes prenait comme un "test" avant la Ligue des champions, s'est bien déroulé. Les Lyonnaises ont gagné 2 à 0 ce samedi.
Il faut chercher de la motivation partout où elle peut l'être pour OL Lyonnes en championnat. En effet, son matelas d'avance au classement lui permet d'être certain de jouer la phase finale avec la première place. Mais avant les playoffs, il reste quelques journées à disputer, comme ce match à Fleury samedi.
À cette occasion, Jonatan Giráldez avait annoncé que cette affiche servait de test grandeur nature avant le retour de la Ligue des champions mardi. Pour cela, il a instauré un 11 que l'on peut penser proche de celui qui affrontera Wolfsburg en quarts de finale. Une formation qui a attaqué tambour battant la partie.
OL Lyonnes a mis du temps à forcer le verrou
Un sauvetage francilien sur la ligne, une barre de Melchie Dumornay... Le premier quart d'heure annonçait une longue soirée pour l'actuel 5e de D1. Mais il s'accrochait à ce 0-0, au point de contrarier un peu plus son adversaire au cours des minutes suivantes. Jusqu'à la 35e, lorsqu'un centre de Melchie Dumornay a trouvé Ada Hegerberg (a-t-elle vraiment touché la balle ?) pour l'ouverture du score.
On retrouvait ensuite les deux joueuses au départ du second but, l'Haïtienne passant à la Norvégienne qui a servi sur un plateau Kadidiatou Diani au point de penalty (0-2, 44e). Au repos, le plus dur était fait, restait à gérer les 45 dernières minutes, entre les temps de jeu et la confiance en accentuant l'écart au tableau d'affichage.
Gestion des temps de jeu dans une 2e période au petit trot
Le premier point était respecté avec trois changements à la 58e avec les sorties d'Ada Hegerberg, Kadidiatou Diani et Wendie Renard pour Marie-Antoinette Katoto, Tabitha Chawinga et Alice Sombath. Sofie Svava et Korbin Shrader entraient à la 65e minute à la place de Selma Bacha et Damaris Egurrola. Pour le second en revanche, le 3-0 n'est jamais venu. En réalité, hormis une tête de Marie-Antoinette Katoto bien stoppée par Constance Picaud (63e), le deuxième acte a été très faible en occasions.
Face au bloc de Fleury très compact, OL Lyonnes a eu du mal à le déborder offensivement, malgré une domination certaine. Il reste encore beaucoup à faire dans les 20 derniers mètres, un des points clés cette saison pour cette équipe alors qu'arrive la Coupe d'Europe. Une compétition qui est souvent celle de l'efficacité, surtout lorsque l'altitude s'élève avec les rencontres à élimination directe.
A oublier ! pas drôle comme match, ce sera autre chose mardi.
Rien À Signaler ! 🙄
Moi si !
C'était le 40e match d'affilée sans défaite de l'OL en Première ligue (sans compter les play-off).
Bon OK, tlm s'en fout...
Vivement l'Europe qu'on voit du foot
Au bout de l'ennui... la nuit !
Heureusement que j'avais mon Cognac... avec modération, bien sûr.
j'admire votre constance pour vous mobiliser pour notre équipe favorite; j'ai personnellement beaucoup de mal à me passionner pour cette saison dont le calendrier est trés clairsemé. Heureusement, la période décisive approche où chaque match comptera réellement.
je constate que le coach se dit très sensible à répartir le temps de jeu mais que deux joueuses sont les galériennes de l'OL : Engen et Dumornay cumulent les minutes passées sur le terrain. Pour moi c'est assez mystérieux alors qu'un match de coupe d'europe se profile...
Melchie n'a, me semble-t-il, joué qu'un match en sélection, et était au repos pour le match contre Le Havre. Engen était également au repos contre Le Havre !
Se passionner pour le championnat est un peu compliqué. Entre les erreurs d'arbitrage perpétuelles (ce soir encore, un hors jeu sifflé alors que l'on marque), les oppositions médiocres... Mais bon, il ne faut pas non plus bouder le plaisir d'avoir une équipe qui gagne des matchs - quasiment tous les matchs -.
Rentre pas dans ce perpétuel débat d'arbitrages , ça fait petit !
" le plaisir d'avoir une équipe qui gagne " en tant ordinaire je te dirais tu as raison , mais quand on connait la valeur financière de l'effectif et du staff , je me dis que les résultats sont tronqués, comme peut l'être le QSG chez les garçons 1 ,300 milliard et notre OL 300 millions , en partant de là tu connais qui sera sur la plus haute marche....
C'est un peu comme dix Mohamed Ali contre dix Asloum , tu vois le rapport de force
Des répétitions comme celles ci , elles en font toutes la saison , rien de bien nouveau , même pas l'efficacité dont se plaignait Gigi il y a peu de temps , ah oui , 7 a 0 contre Le havre c'est fait pour rassurer ! 🤣
Ce qui me rassure c'est l'animation offensive qu'elles ont assimilé , ça c'est du concret voir un gros atout pour la LDC , après les occases et les mettre au fond , je ne vois pas trop l'apport du travail de Gigi . Est ce que je me trompe ou je dois aller chez L'ophtalmo , ah non puisque le dernier bilan ( 1 mois ) ils m'ont trouvé 9/10 ème , pas même besoin de lunettes pour faire le beau gosse....
Plus qu'a souhaiter que Wolfsburg amène du spectacle.
Effectivement elles avaient soufflé contre Le Havre mais sur l'ensemble de la saison à Lyon...
Quand à s'extasier devant le spectacle d'une équipe qui gagne des matches qui ne comptent plus pour grand chose face à une adversité hyper faible et résolue, je suis désolé mais j'ai beaucoup de mal. J'en admire d'autant plus votre constance et votre enthousiasme !