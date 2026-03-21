Le voyage, à Fleury, que OL Lyonnes prenait comme un "test" avant la Ligue des champions, s'est bien déroulé. Les Lyonnaises ont gagné 2 à 0 ce samedi.

Il faut chercher de la motivation partout où elle peut l'être pour OL Lyonnes en championnat. En effet, son matelas d'avance au classement lui permet d'être certain de jouer la phase finale avec la première place. Mais avant les playoffs, il reste quelques journées à disputer, comme ce match à Fleury samedi.

À cette occasion, Jonatan Giráldez avait annoncé que cette affiche servait de test grandeur nature avant le retour de la Ligue des champions mardi. Pour cela, il a instauré un 11 que l'on peut penser proche de celui qui affrontera Wolfsburg en quarts de finale. Une formation qui a attaqué tambour battant la partie.

OL Lyonnes a mis du temps à forcer le verrou

Un sauvetage francilien sur la ligne, une barre de Melchie Dumornay... Le premier quart d'heure annonçait une longue soirée pour l'actuel 5e de D1. Mais il s'accrochait à ce 0-0, au point de contrarier un peu plus son adversaire au cours des minutes suivantes. Jusqu'à la 35e, lorsqu'un centre de Melchie Dumornay a trouvé Ada Hegerberg (a-t-elle vraiment touché la balle ?) pour l'ouverture du score.

On retrouvait ensuite les deux joueuses au départ du second but, l'Haïtienne passant à la Norvégienne qui a servi sur un plateau Kadidiatou Diani au point de penalty (0-2, 44e). Au repos, le plus dur était fait, restait à gérer les 45 dernières minutes, entre les temps de jeu et la confiance en accentuant l'écart au tableau d'affichage.

Gestion des temps de jeu dans une 2e période au petit trot

Le premier point était respecté avec trois changements à la 58e avec les sorties d'Ada Hegerberg, Kadidiatou Diani et Wendie Renard pour Marie-Antoinette Katoto, Tabitha Chawinga et Alice Sombath. Sofie Svava et Korbin Shrader entraient à la 65e minute à la place de Selma Bacha et Damaris Egurrola. Pour le second en revanche, le 3-0 n'est jamais venu. En réalité, hormis une tête de Marie-Antoinette Katoto bien stoppée par Constance Picaud (63e), le deuxième acte a été très faible en occasions.

Face au bloc de Fleury très compact, OL Lyonnes a eu du mal à le déborder offensivement, malgré une domination certaine. Il reste encore beaucoup à faire dans les 20 derniers mètres, un des points clés cette saison pour cette équipe alors qu'arrive la Coupe d'Europe. Une compétition qui est souvent celle de l'efficacité, surtout lorsque l'altitude s'élève avec les rencontres à élimination directe.