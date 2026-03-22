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Corentin Tolisso lors d'OL - Monaco
Corentin Tolisso lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - AS Monaco : duel entre deux équipes que tout oppose

  • par Elohan Latta

    • Avant de croiser le fer ce dimanche (15h), l'OL et Monaco suivent des trajectoires diamétralement opposées.

    C’est un choc des dynamiques. Ce dimanche (15h), l’OL reçoit l’AS Monaco pour la 27e journée de Ligue 1. Seulement trois jours après son élimination face à Vigo ce jeudi (0-2), l'Olympique lyonnais devra remettre le couvert face à l’équipe la plus en forme du championnat. Fort de ses cinq victoires lors de ces cinq derniers matchs en Ligue 1, l’ASM a égalé une série qu’il n’avait plus connue depuis la saison 2022-2023.

    Une spirale qui a permis, depuis leur succès face à Brest samedi soir (2-0), aux hommes de Sébastien Pocognoli de revenir à seulement quatre unités de leur adversaire du jour, quatrième, avant de se déplacer à Décines. Un scénario inimaginable lorsque les coéquipiers de Folarin Balogun comptaient quatorze points de retard sur les Rhodaniens après la 22e journée de championnat. 

    L’OL en peine et touché par son élimination jeudi

    À l'inverse, depuis ce dernier succès face à l’OGC Nice (2-0), l’OL est à l’arrêt. Battus à Strasbourg (3-1), à Marseille (3-2) et tenus en échec contre le Paris FC (1-1) et Le Havre (0-0), les Rhodaniens semblent amorphes et dépourvus de toute fraîcheur. Faute aux rencontres qui ne cessent de s’enchaîner durant ce mois de mars, mais pas que. Les hommes de Paulo Fonseca ne retrouvent plus l’allant qui était le leur lors de leur série de treize victoires de rang. De nouveau sonnés par l'élimination face au Celta ce jeudi (0-2), les Lyonnais devront retrouver certains ingrédients pour ne serait-ce qu'exister face à des Monégasques qui marchent sur l'eau.

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