Pas d'affolement à l'OL avant de recevoir Monaco

Dans quel état d'esprit sera l'OL dimanche face à Monaco (15 heures) ? Paulo Fonseca ne voulait pas céder à la panique avant d'accueillir un concurrent direct.

Le rebond, cela fait de longues semaines que l'OL l'attend. Sa dernière victoire remonte au 15 février, et depuis, il enchaîne les désillusions. Il y a évidemment des explications factuelles à cette spirale, mais après avoir dit tout ça, il faut bien réussir à sortir du fatalisme. L'éclaircie est-elle pour dimanche avec la venue de Monaco ? Elle serait en tout cas salutaire avant une coupure de quinze jours.

Mais face à "une des meilleures formations de Ligue 1 aujourd'hui", dixit Paulo Fonseca, la tâche s'annonce ardue. Elle se jouera sans doute autant dans les têtes que techniquement et tactiquement. Car à force de mauvais résultats, les Lyonnais pourraient se décourager. Mais après tout, affronter "une équipe physique très forte avec de bons joueurs et vivant une période très positive" peut les booster.

Tenir le choc avant la trêve

Ne souhaitant pas ajouter davantage de pression à son groupe, l'entraîneur rhodanien a relativisé l'importance de ce choc entre le 4e et le 6e. "Nous ne sommes pas en danger face à Monaco. Je ne veux pas chercher d'excuses, notre condition est ce qu'elle est, mais je sais une chose : à la fin de la partie, nous serons toujours à cette même place, a-t-il rappelé. Ensuite, nous aurons du temps, avec la trêve, pour travailler et récupérer des blessés. La situation serait critique si nous étions dans les dernières positions, ce que beaucoup de personnes imaginaient pour nous."