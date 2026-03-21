OL Académie : mauvais samedi pour les U19 et les U17

Très mauvaises opérations pour les U19 et U17 de l'OL ce samedi. Aucune victoire, et de potentielles lourdes conséquences au classement.

Aura-t-on une équipe de l'OL en phases finales chez les U19 et U17 ? La question se pose après ce samedi car la situation est plus complexe pour ces deux formations qu'elle ne l'a été plus tôt dans la saison. Aucun des deux groupes ne s'est imposé ce 21 mars, peut-être un tournant dans cet exercice 2025-2026.

Commençons avec les protégés de Florent Balmont, qui ont lancé la journée. Un duel important, puisque le voyage à Strasbourg pouvait lui permettre de repasser provisoirement devant Metz à la deuxième place. Et il aurait sûrement mérité un meilleur résultat qu'une défaite 2 à 0 en toute fin de match.

Les U19 chutent avant la Gambardella

Les Lyonnais ont eu plusieurs occasions, notamment par l'intermédiaire de Bojan Zekovic (15e, 42e, 52e). Au total, le portier alsacien a réalisé six interventions salvatrices, dont une déterminante devant Adam Alioui (62e). De l'autre côté, Axel Barreau a répondu présent à trois reprises (57e, 60e et 65e) après la pause. Mais il fut impuissant sur corner (1-0, 80e) et un contre assassin (2-0, 90e).

Ce revers, le 7e en 22 journées, pourrait faire glisser les Rhodaniens à cinq longueurs des Messins. Les Grenats se rendent à Saint-Priest dimanche. Un delta non négligeable à quatre rencontres du terme. Restera alors la Coupe Gambardella, avec un quart de finale face à Rennes le 5 avril.

La lanterne rouge contrarie les U17

Les U17 étaient en très bonne position pour terminer en tête de la poule C. Mais à force de contreperformances comptables (un succès sur les cinq dernières affiches), leur avance a fondu. Pourtant, ils viennent d'affronter des adversaires de la seconde partie de tableau. Opposés à la lanterne rouge, le Racing Besançon, ce samedi, ils ont manqué l'opportunité de décrocher leurs poursuivants.

Les joueurs de Samy Saci avaient entamé ce duel par le bon bout en ouvrant la marque. Sur un coup de pied de coin, Tiago Asse-Bille a fait parler sa tête pour mettre l'OL devant (1-0, 9e). Sauf que l'écart au classement ne se reflétait pas sur la pelouse, et même s'il y avait du mieux en fin de premier acte, les Bisontins égalisaient sur un penalty juste avant le retour au vestiaire (1-1).

Dominateurs mais pas suffisamment tranchants ensuite, les Gones auront des regrets de ne pas repartir avec la gagne malgré de belles situations. Sochaux, qui reçoit Dijon, peut prendre la pole, et Troyes peut recoller en cas de victoire. Prochain rendez-vous crucial le 12 avril face à l'ESTAC justement. Puisque les coéquipiers du capitaine Lylian Di Nota, sorti sur blessure à la 25e, préfèrent visiblement les grosses cylindrées, peut-être que ce choc leur conviendra davantage.