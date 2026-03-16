OL Académie : ça passe pour les U19, les U17 dans le dur

Les U19 ont fait le métier face à Montfermeil tandis que les U17 peuvent nourrir des regrets après leur match nul face à l’AJ Auxerre.

Ils se devaient d’enchaîner pour ne pas lâcher du lest au FC Metz. Et c’est chose faite pour les U19 de l'OL. Opposés au club de la banlieue parisienne, Montfermeil, dans le ventre mou du classement, les hommes de Florent Balmont n’ont pas vécu un dimanche de tout repos. Pourtant, la rencontre avait bien commencé puisque Walid Nechab a rapidement trouvé la faille dès la 16e minute. Toutefois, les adversaires ont réagi dans la foulée grâce à un but sur coup franc une minute plus tard (1-1, 17e).

Mais au retour des vestiaires, les Lyonnais ont pu de nouveau compter sur leur numéro 10. Suite à un corner frappé rentrant, un cafouillage entre le gardien et le défenseur permet à Walid Nechab d’inscrire un doublé. Le score ne bougera pas jusqu’à la fin du match, bien que le gardien lyonnais Matthias Da Silva ait sauvé ses coéquipiers à deux reprises. Cette deuxième victoire de rang permet aux U19 de rester à deux unités du FC Metz, deuxième du classement, qui s’est également imposé durant ce week-end.

Un moindre mal pour les U17

Après leur défaite chez la lanterne rouge la semaine passée, les coéquipiers d’Amine Lazrak avaient à cœur de se racheter à domicile face à Auxerre ce dimanche. Pourtant ce sont bien les Auxerrois qui ont trouvé le chemin des filets en premier grâce à Yassin Hamidou (52e). Mais, dans une rencontre où les hommes de Samy Saci ont loupé deux penaltys, les Lyonnais ont réussi à accrocher le match nul dans les dernières minutes grâce à un but du défenseur Tiago Asse Bille (80ᵉ).

Un partage des points qui n'arrange pas les Lyonnais, surtout au regard de leur dauphin, le FC Sochaux, qui a calé face à l’ESTAC de Troyes (3-3). Les Rhodaniens auront toutefois une bonne opportunité de relancer la machine la semaine prochaine avec la réception de Besançon, nouvelle lanterne rouge du championnat.