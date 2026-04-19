OL Académie : belle réaction de la réserve, qui étrille Montpellier

Menée à la pause, la réserve lyonnaise a inversé la tendance pour dominer largement Montpellier (4-1). Un petit pas vers le maintien.

La pression était grande sur les épaules de Gueïda Fofana et de ses hommes. Sur une série de cinq sorties sans victoire en championnat, dont deux défaites pour finir, la réserve de l'OL devait l'emporter samedi face à son homologue montpelliéraine. Elle avait en effet progressivement glissé dans une zone dangereuse, et son maintien n'était pas acquis. Il ne l'est pas encore ce dimanche 19 avril, mais la victoire 4 à 1 est un pas important dans le bon sens.

Pourtant, Ali Hassane et ses coéquipiers n'ont pas bien démarré cette affiche, et cela s'est payé d'un but, celui d'Ayanda Sishuba à la demi-heure de jeu. Il fallait donc réveiller tout ce petit monde, car l'avenir de l'équipe se jouait là, lors des 45 dernières minutes. Le message a visiblement été entendu, puisqu'à la 63e, l'Olympique lyonnais était repassé devant.

Premier but pour Hamdani

Yannis Lagha d'abord (57e), puis Daryll Benlahlou (63e), permettaient aux Rhodaniens de renverser le tableau d'affichage. Il fallait ensuite gérer, ce que les Gones ont fait, avant d'enfoncer le clou en fin de match par Boubakar Diarra (86e) et Adil Hamdani (90e+3), non convoqué avec les pros depuis quelques semaines, et qui se fait les dents en National 3. L'attaquant de 17 ans a d'ailleurs marqué pour la première fois avec la réserve.

L'OL doit encore prendre quelques points

Une victoire assez large qui donne un peu d'air aux partenaires de Mathys de Carvalho. Ils restent 9es avec 29 points après 23 journées. Ils ont encore trois affiches à disputer cette saison et possèdent huit longueurs d'avance sur le premier relégable (le 12e). Mais attention, car le moins bon 11e des huit poules est aussi susceptible de descendre en Régional 1. Pour l'instant, l'OL compte trois unités de plus que le Riviera FC, qui occupe cette position.

Il faudra glaner sans doute un ou deux points supplémentaires afin d'assurer définitivement un nouvel exercice à cet échelon en 2027. Or, le calendrier s'annonce difficile, avec un voyage à Alès (4e) le 25 avril, la réception de Lyon-La Duchère (1er, 09/05) et un déplacement à Bourgoin (2e, 16/05). Le succès était donc impératif samedi avant d'être "arbitre" pour la montée.