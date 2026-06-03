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Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
Rémi Himbert après son but lors d’OL – PAOK (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Rémi Himbert, précoce mais pas impatient

  • par Tristan Le Pezennec

    • Blessé à la cheville au mois de mars en Ligue Europa, Rémi Himbert n'est pas réapparu avec l'OL cette saison. Le jeune attaquant de 18 ans, révélation lyonnaise de l'hiver, s'arme de patience pour revenir plus en forme que jamais à la reprise.

    Freiné dans son ascension par une blessure à la cheville droite survenue au mois de mars face au Celta Vigo en Ligue Europa (1-1), Rémi Himbert garde le cap. Il a récemment évoqué cette période compliquée, la première depuis son éclosion chez les professionnels. "Ça fait partie du parcours, a confié au Républicain Lorrain le natif de Saint-Avold. Aujourd’hui, je prends le temps de revenir correctement, sans brûler les étapes. Je travaille beaucoup le renforcement musculaire pour revenir encore plus fort".

    Ce pépin physique reste un coup d'arrêt brutal dans la saison du jeune Lyonnais. Lancé par Paulo Fonseca au cœur de l'hiver face à Brest (2-1), à 17 ans, Rémi Himbert avait rapidement bousculé la hiérarchie offensive. Titulaire pour la première fois face au PAOK (4-2), il avait inscrit son premier but chez les professionnels d’un splendide enchaînement. Il avait ensuite multiplié les apparitions ainsi que les bonnes prestations, particulièrement en sortie de banc.

    Bluffant cet hiver, il a semé de belles promesses pour la suite

    Il a marqué au Vélodrome (3-2) et célébré comme Memphis Depay, puis il a changé le cours du match face à Lens en Coupe de France. D’un centre parfait pour Roman Yaremchuk et d’un lob subtil dans les arrêts de jeu, il avait permis à l’OL d’arracher une séance de tirs au but (2-2, 4-5 tab). Entre fin janvier et début mars, l'attaquant comptabilisait trois réalisations et a délivré une passe décisive sous le maillot rhodanien. Il commençait à s’imposer comme l’une des attractions principales de la deuxième partie de saison.

    Son premier contrat professionnel signé jusqu'en 2028 semblait alors valider son changement de dimension. Mais à Vigo quelques jours plus tard, Rémi Himbert se blessait assez sérieusement à la cheville, quelques secondes seulement après son entrée sur la pelouse. Victime d'une sévère entorse, il avait dû observer plusieurs semaines d'arrêt avant de retrouver progressivement les terrains, avec la réserve notamment.

    L'optimisme reste de mise à l'approche de la saison 2026-2027. Très apprécié par Paulo Fonseca, qui n'avait pas hésité à lui offrir sa chance dans des rencontres importantes malgré son jeune âge, il devrait intégrer plus régulièrement encore la rotation offensive lyonnaise, et ce dès la reprise.

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