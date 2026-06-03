Mercato : Pierre Sage (ex-OL) va quitter Lens

Après une saison remarquable passée sur le banc du RC Lens, Pierre Sage, récemment élu meilleur entraîneur de Ligue 1, a décidé de ne pas poursuivre son aventure dans le Nord.

C’était dans l’air du temps depuis quelques semaines, déjà. Dès la fin de la saison lensoise, conclue avec la première Coupe de France de l’histoire du club, Pierre Sage s’était montré assez évasif sur son avenir. Dans une gigantesque tournée des médias, il avait fait part de son immense bonheur à la suite de cette saison fantastique, mais aussi des réserves qu’il émettait sur son futur. Désireux de laisser son empreinte dans l'Artois et attentif aux nombreuses écuries européennes surveillant sa situation, le Jurassien a décidé de quitter Lens.

Il a communiqué sa décision aux dirigeants ces dernières heures. Alors que l’ex-coach de l’OL est parvenu à qualifier son équipe en Ligue des champions en terminant juste derrière le PSG, Jean-Louis Leca, le directeur sportif, et ses collaborateurs vont devoir nommer, assez rapidement, son successeur. Yannick Cahuzac, qui est perçu comme un futur entraîneur principal et qui vient de revenir chez les Sang et Or, fait partie des candidats naturels. Cette saison, il a été, à Lorient, l'adjoint d’Olivier Pantaloni, dont le nom circule également.

Crystal Palace est le mieux placé, pour l'instant

Pour Pierre Sage, le choix de son futur projet marquera un tournant dans sa carrière. Alors qu’il souhaite entraîner en Premier League, Crystal Palace se montre très intéressé par son profil. Les Londoniens sont à la recherche d’un remplaçant à Oliver Glasner, ancienne piste de l'Olympique lyonnais et pressenti du côté de l’AC Milan. Si son rêve serait d’entraîner un jour Liverpool et qu’il figurait sur la shortlist des Reds pour remplacer Arne Slot, les Reds vont miser sur Andoni Iraola. L'Espagnol vient de terminer à la sixième place de Premier League avec Bournemouth.

La certitude de le voir quitter le Nord pourrait pousser d’autres concurrents à passer à l’action. Mais pour le moment, ce sont bien les Eagles, récents vainqueurs de la Ligue Conférence, qui tiennent la corde. Affaire à suivre.