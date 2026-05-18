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Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium
Pierre Sage, l’entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium (PHOTO AFP / MATTHIEU RONDEL)

OL - Lens (0-4) : Sage a joué un bien mauvais tour à son ancien club

  • par Tristan Le Pezennec
  • 2 Commentaires

    • Malgré l’absence d’enjeu sportif pour le RC Lens, l’équipe de Pierre Sage est venue à Lyon avec les mêmes idées et valeurs que d’habitude. Les Sang et Or ont donné la leçon aux Lyonnais.

    Il avait prévenu, en conférence de presse, qu’il ne viendrait pas dans le Rhône pour faire de la figuration. Pour l’équité sportive, par respect pour les équipes qui jouaient encore leur avenir ce dimanche soir, mais aussi pour préparer la finale de Coupe de France face à Nice vendredi (21h). Pierre Sage et son équipe n’ont pas vraiment fait dans la demi-mesure, ils ont surclassé des Lyonnais amorphes, tétanisés par l’enjeu en première période et sans idée par la suite (0-4). "Je pense qu’après le premier but pour nous, il y a eu un impact psychologique parce qu’ils étaient quasiment dans l’obligation de gagner, a expliqué l’ancien coach de l’OL après la rencontre. Donc forcément, derrière, on surjoue un petit peu, on accélère les choses. Et ça nous a ouvert beaucoup d’espaces, on a su en profiter".

    Une victoire à l'image de la saison lensoise

    L’OL est passé totalement à côté de son match, mais il conserve tout de même sa quatrième place, sauvé par Marseille, dans une soirée où il aurait pu repasser devant le LOSC, sauvé par Lens. Sage avait, en plus, décidé de faire tourner son effectif, qui venait de jouer face au PSG un peu plus tôt dans la semaine, en prévision de la finale de Coupe de France. Robin Risser, Matthieu Udol ou encore Adrien Thomasson, meilleur passeur de Ligue 1, pour ne citer qu’eux, ont démarré sur le banc. Mais la réussite lensoise de cette saison trouve son explication dans la force de son collectif et dans une ligne directrice forte, toujours suivie malgré les changements.

    La victoire lensoise de dimanche ne souffre d'aucune contestation possible tant les Artésiens ont marché sur les Lyonnais. "C’est sûr que, malgré les joueurs alignés ce (dimanche) soir, on n’avait pas vraiment de joueurs de profondeur, mais on a réussi à les contrer. Je pense que le score reflète le match. Le fait d’ouvrir le score nous a vraiment aidés dans ce match", a fini d’analyser Pierre Sage. Récemment élu meilleur entraîneur de Ligue 1, un peu plus d’un an après son départ, forcé, de l’OL, le technicien de 47 ans vient de boucler une fantastique première saison pleine de Ligue 1. Son Lens termine à la deuxième place du championnat, retrouve la Ligue des champions, et peut encore remporter la première Coupe de France de son histoire dans quelques jours.

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    2 commentaires
    1. LeCaladois
      LeCaladois - lun 18 Mai 26 à 12 h 48

      « Je pense que le score reflète le match ». Ils nous ont dominé physiquement et tactiquement mais tout de même, chacun de leur tir a fait but. 1,94 xG pour nous contre 1,54. La preuve que défensivement on a fait n’importe quoi. J’espère que pour la saison prochaine, il y aura une refonte totale de nos latéraux !

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    2. Avatar
      Interol - lun 18 Mai 26 à 13 h 05

      Pierre Sage, au cours de cette même interview, en réponse à Louisa Necib qui lui faisait remarquer qu'il avait abandonné la possession :
      "je cite Mourinho : celui qui veut la possession, il n'a qu'à repartir avec le ballon à la fin du match. La possession, ça aide à gagner, mais ça ne doit pas être une obsession "
      Ah ça fait du bien... Pierre Sage, c'est le retour du vrai football. Pas du football de possession qui se la pète et qui perd.

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