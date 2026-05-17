OL : malgré un break d’avance, les U17 éliminés aux tirs au but

Menant 2-0 à la pause, les U17 de l’OL avaient fait le plus dur pour se qualifier pour les demi-finales de playoffs. Malheureusement, une égalisation sur penalty à la dernière seconde et une séance de tirs au but ont eu raison de leur présence dans le dernier carré (3-3, 7 tab 6).

Il risque d’y avoir de gros regrets sur le chemin reliant Clermont à Meyzieu. Aussi bien à cause du scénario cruel que cette décision arbitrale à la dernière seconde aux lourdes conséquences. Ce dimanche, les U17 de l’OL affrontaient ceux de Clermont pour les quarts de finale des playoffs. Et le moins qu’on puisse dire est que les joueurs de Samy Saci ont bien cru créer la sensation à Gabriel-Montpied. S’ils pouvaient avoir le rôle d’outsider en raison de leur deuxième place en phase régulière, les Lyonnais ont vite douché les Clermontois, en menant 2-0 à la pause grâce à Muminovic (18e) et Nkelenda (28e).

Di Nota, seul échec de la séance

Un scénario idéal qui a viré au cauchemar. Après que Clermont Foot a réduit la marque au retour des vestiaires, l’OL avait pensé faire le plus dur en menant encore 3-1 à quelques minutes de la fin. Mais la malice clermontoise dans la surface et un arbitrage complaisant ont permis d’obtenir un penalty converti à la dernière seconde. 3-3, tout allait se jouer lors de la séance des tirs au but. Après un sans-faute de chaque côté, la septième tentative lyonnaise de Di Nota, capitaine, a été stoppée. Clermont n’a pas tremblé dans la foulée pour s’offrir une qualification au bout du suspense (3-3, 7 tab 6). Rageant pour l’OL et pour l’Académie dans son ensemble qui finit cette saison bredouille…