Morton (OL) : "Finir en Europe ne peut pas être une déception"

EXCLU - Bien qu'absent pour le dernier match de la saison OL - Lens, Tyler Morton s'est confié à Olympique-et-Lyonnais. Le milieu espère une fin heureuse avec la Ligue des champions au bout de la 34e journée. Mais l'Anglais savoure quoi qu'il arrive cette saison qui a bouleversé sa vie de joueur et d'homme.

Il aurait préféré être sur le terrain plutôt qu'en tribune. Mais à force de tirer sur la corde, Tyler Morton a été obligé de dire stop. La saison de l'Anglais a donc pris fin à Toulouse au moment de laisser sa place à Noah Nartey à une dizaine de minutes de la fin. Néanmoins, le milieu de terrain a tenu à n'avoir qu'une parole et a malgré tout accepté de se confier à Olympique-et-Lyonnais en marge de ce dernier rendez-vous de la saison contre Lens.

Car, cette saison, l'OL est avant tout un groupe et , malgré ce pépin physique, Morton a vécu de l'intérieur cette dernière semaine de préparation. Une semaine pour appréhender au mieux le dénouement de cet exercice 2025-2026 qui pourrait se finir en apothéose ce dimanche soir (21h). Avec la Ligue des champions, ce serait la cerise sur le gâteau pour Tyler Morton, qui a vécu une saison faite de nombreux changements.