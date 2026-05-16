Contre Nantes, OL Lyonnes retrouve la roulette russe des play-offs

Large vainqueur de la saison régulière, OL Lyonnes n’en a pas fini avec la Première Ligue. Ce samedi, les Lyonnaises disputent la demi-finale des play-offs contre Nantes. Un match aléatoire durant lequel tout peut être remis en cause.

Douze points d’avance, un statut d’ogre et pourtant toujours pas de dix-neuvième titre de champion de France à mettre dans l’armoire à trophées. Ce n’est plus un secret pour personne, la nouvelle formule de Première Ligue a pour but d’empêcher au maximum la domination d’OL Lyonnes. Mise en place il y a deux saisons, elle n’a pour le moment pas réussi à contrecarrer les projets rhodaniens. Que ce soit en 2024 ou en 2025, Wendie Renard a toujours fini par soulever le trophée.

Après les critiques des premières saisons et notamment de Sonia Bompastor qui s’était montrée plutôt virulente sur la question, le club lyonnais a appris à faire avec. Sans pour autant accepter cette formule qui remet tout en cause. Ce sera de nouveau le cas ce samedi en début de soirée. À 18h, OL Lyonnes s’offrira une répétition générale avant la finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone à Oslo.

La peur de la blessure au pire des moments

Aurait-il mieux valu une semaine sans match ou, au contraire, cela permet-il de garder le rythme ? Marie-Antoinette Katoto a confié que le groupe lyonnais "voulait continuer sur sa lancée et ça reste un match important." Cela peut donc dire que rien ne remplace la compétition. Seulement, personne ne peut présager de ce qu’il peut se passer durant ces 90 minutes face au FC Nantes. Un carton rouge qui pourrait être préjudiciable pour la potentielle finale du championnat le 30 mai prochain, mais surtout des blessures qui pourraient compromettre une participation au choc européen en Norvège. Autant d’incertitudes qui donnent à ces play-offs une vraie tête de traquenard, même si qualitativement, OL Lyonnes reste bien deux crans au-dessus de l’équipe surprise nantaise.

Giraldez : "On peut tout perdre sur un match"

Sur le banc lyonnais depuis bientôt un an, Jonatan Giraldez va vivre cette première expérience en France, après l’avoir découvert du côté du Washington Spirit. Et on ne peut pas dire que l’Espagnol soit un fervent supporter de ce système. "J’ai déjà connu ça aux États-Unis, mais avec huit équipes. Honnêtement, je n’aime pas. On parle beaucoup de la régularité, je pense qu’on a été la meilleure équipe de la saison. On n’a pas perdu de la saison et on peut tout perdre sur un ou deux matchs, mais ce sont les règles. Cela ne doit pas être une excuse." Dans un souci de montrer encore un peu plus sa domination, OL Lyonnes se présentera avec un visage conquérant. Tout en ayant déjà un peu un œil sur Oslo, que ce soit dans le onze de départ qu’en cours de match.