Rudi Garcia a annoncé la liste des Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026. N'ayant que peu joué cette saison, Malick Fofana et Orel Mangala n’en font pas partie.

Une déception de plus à l’OL. Après l’absence de Corentin Tolisso de la liste de Didier Deschamps, Malick Fofana et Orel Mangala ne font pas partie de la liste de Rudi Garcia pour la Coupe du monde qui démarre dans moins d’un mois (11 juin – 19 juillet). L’ancien entraîneur lyonnais, entre 2019 et 2021, a sûrement vu dans les différents problèmes physiques des deux Lyonnais une raison de ne pas les convoquer.

Un temps de jeu famélique cette saison pour les deux Belges

Sans ces blessures, ils auraient sans doute été de la partie, ce qui doit alimenter encore davantage leur frustration. Mangala (23 sélections) avait participé à l’Euro 2024, ce qui n’avait pas été le cas de Fofana (5 séléctions, 1 but), encore très jeune. Mais l’ailier de 21 ans avait participé à la qualification des Diables Rouges pour le Mondial américain. Sans cette terrible blessure à la cheville survenue en octobre face à Strasbourg(2-1), il aurait sans doute fait partie la liste. Depuis ce 26 octobre, il n’a passé que seize minutes sur les terrains. Trop peu pour espérer plus.

Orel Mangala, lui, revenait fort ces dernières semaines. Un point positif après avoir galéré suite à sa rupture du ligament croisé antérieur, survenue avec Everton début 2025. Mais il s'est de nouveau blessé contre Auxerre (3-2) fin avril, ce qui a sûrement convaincu Rudi Garcia qu’il était peut-être risqué de le convoquer. L’ancien de l’OL, Diego Moreira, fait bien partie de cette liste. Les voisins belges, dans le groupe G, défieront l’Egypte le 15 juin (21h), l’Iran le 21 juin (21h) puis la Nouvelle-Zélande le 26 juin (5h).