Ayant perdu sa place sur le podium, dimanche dernier à Toulouse, l'OL va jouer son va-tout dimanche contre Lens. Avec l'espoir de retrouver la troisième place, mais aussi de ne pas tout perdre en finissant cinquième.

Dans quel état d'esprit est le groupe de l'OL au moment d'aborder ce dernier match contre Lens ?

Dominik Greif : Ce sera un match très difficile, contre un adversaire très bon cette saison. Pour nous, il semble qu'on aime plus jouer contre des adversaires plus forts. Nous avons eu de très bons matchs cette saison contre des adversaires similaires. Je suis sûr que nous sommes très bien préparés et nous verrons quel match nous pouvons jouer le dimanche.

Quel a été le discours du coach pendant cette semaine ? Protecteur ?

Je pense qu'on n'a encore rien perdu. Certes, notre destin n'est plus entre nos mains après cette défaite à Toulouse (2-1), mais tout peut arriver dans cette dernière journée. Toutes les équipes ont des matchs difficiles à jouer sur cette dernière sortie et de toute façon, c'est toujours le cas sur une dernière journée de championnat. Il y a souvent quelque chose à jouer pour chaque équipe, donc on se concentre surtout sur comment gagner ce match et on verra ensuite. C'est le discours que nous a tenu le coach.

Êtes-vous de ces joueurs qui souhaitent avoir le résultat de ce qui se passe sur les autres terrains ou de ceux qui ne veulent rien savoir ?

Ça m’est égal. Je pense que le stade va avoir des réactions suivant ce qu’il se passe sur les autres terrains. Je vais me concentrer sur mon travail. Notre destin n’est pas entre nos mains, la seule chose à laquelle il faut penser est de gagner et on verra ce qu'il se passe.