Alors qu'OL Lyonnes voit sa finale de Ligue des champions face au Barça se rapprocher, Jonatan Giraldez a rappelé que tout l'environnement du club lyonnais devait se concentrer sur la demi-finale de Premiere Ligue face à Nantes, ce samedi (18h) au Parc OL.

Comment s’est passée cette semaine d’entraînement ?

Jonatan Giraldez : C’était une bonne semaine après la victoire en Coupe de France (face au PSG, 4-1). Les joueuses sont contentes d’avoir la possibilité de jouer notre demi-finale. On a la finale de Ligue des champions la semaine prochaine (le 23 mai à 18h face au Barça) mais la priorité, c’était de travailler sur le match de Nantes. L’équipe est très motivée.

Sur quoi avez-vous axé votre discours ?

On ne voulait rien changer. La semaine s’est déroulée normalement, comme toutes les autres. On a parlé un peu de la finale de la semaine prochaine mais aussi du fait qu’on a déjà affronté Nantes deux fois cette saison, ce qui rend plus facile la préparation du match. Si on pense plus au match de la semaine prochaine, on sort de nos habitudes. On veut gagner demain (samedi).

"Ce sera un match divertissant"

Tactiquement, qu’est-ce que vous attendez de votre équipe ?

Le FC Nantes est une équipe qui aime avoir le ballon, qui presse assez haut sur le terrain. La première fois, elles étaient en bloc bas, mais lors du dernier match, c’était différent. Je m’attends à un match divertissant, car c’est une bonne équipe. Cette saison, on a fait du bon travail et j’espère qu’on offrira un beau spectacle samedi, avec la possession, l’initiative du jeu, des occasions.

Lors du dernier affrontement contre Nantes, vous vous étiez beaucoup appuyé sur les jeunes. Peut-on quand même s’appuyer sur ce match pour préparer la demi-finale ?

On a joué deux fois contre elles, donc on a deux options. On en parlé avec l’équipe. Je pense que ce sera plus similaire avec la première rencontre contre Nantes, car on avait beaucoup fait tourner lors du deuxième match. Peut-être la hauteur du bloc sera un peu différente. L’équipe doit être prête pour faire face à toutes les situations, avant et pendant le match. Avec l’expérience qu’on a, on est prêt à s’adapter.