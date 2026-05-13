OL Lyonnes : Ada Hegerberg de retour à l'entraînement

Préservée contre le PSG en finale de Coupe de France, Ada Hegerberg a fait son retour à l'entraînement, ce mercredi. Un programme allégé malgré tout pour l'attaquante, tout comme Maïssa Fathallah, victime d'un pépin physique une semaine auparavant avant OL Lyonnes - Montpellier.

Après les célébrations dominicales et les trophées UNFP lundi, OL Lyonnes a lancé une nouvelle préparation d'un match important. Ce n'est pas une finale, mais bien une demi-finale de play-offs de Première Ligue qui se tient samedi au Parc OL face à Nantes (18h). Pour cet ultime rendez-vous avant la finale de la Ligue des champions, Jonatan Giraldez devra composer sans Kadidiatou Diani, dont la fin de saison a été actée lundi. Inès Benyahia et Elma Juntilla Nelhage ne devraient pas être de la partie non plus, puisqu'elles s'entraînent encore en salle pour soigner des pépins physiques qui traînent, tandis que Teagan Micah est toujours en convalescence suite à sa commotion cérébrale en février dernier. En revanche, la semaine d'entraînement doit permettre à Ada Hegerberg de revenir avec une grande partie de ses capacités physiques.

Une demi-finale pour bien préparer la finale de Ligue des champions

Préservée dimanche dernier contre le PSG car "pas à 100%" pour disputer une finale, la Norvégienne était bien à l'entraînement ce mercredi matin. Toutefois, devant des jeunes joueuses de clubs partenaires, elle n'a pas fait l'intégralité de la séance collective, allant faire des exercices individuels sur la fin de l'entraînement. Même constat pour Maïssa Fathallah, qui avait dû faire une croix sur une titularisation contre Montpellier à cause d'un problème physique à l'échauffement. Un retour progressif donc alors qu'OL Lyonnes a lancé la préparation de sa demi-finale.