Actualités
Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
Ada Hegerberg lors d’OL Lyonnes – London City Lionesses (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : Ada Hegerberg de retour à l'entraînement

  • par David Hernandez

    • Préservée contre le PSG en finale de Coupe de France, Ada Hegerberg a fait son retour à l'entraînement, ce mercredi. Un programme allégé malgré tout pour l'attaquante, tout comme Maïssa Fathallah, victime d'un pépin physique une semaine auparavant avant OL Lyonnes - Montpellier.

    Après les célébrations dominicales et les trophées UNFP lundi, OL Lyonnes a lancé une nouvelle préparation d'un match important. Ce n'est pas une finale, mais bien une demi-finale de play-offs de Première Ligue qui se tient samedi au Parc OL face à Nantes (18h). Pour cet ultime rendez-vous avant la finale de la Ligue des champions, Jonatan Giraldez devra composer sans Kadidiatou Diani, dont la fin de saison a été actée lundi. Inès Benyahia et Elma Juntilla Nelhage ne devraient pas être de la partie non plus, puisqu'elles s'entraînent encore en salle pour soigner des pépins physiques qui traînent, tandis que Teagan Micah est toujours en convalescence suite à sa commotion cérébrale en février dernier. En revanche, la semaine d'entraînement doit permettre à Ada Hegerberg de revenir avec une grande partie de ses capacités physiques.

    Une demi-finale pour bien préparer la finale de Ligue des champions

    Préservée dimanche dernier contre le PSG car "pas à 100%" pour disputer une finale, la Norvégienne était bien à l'entraînement ce mercredi matin. Toutefois, devant des jeunes joueuses de clubs partenaires, elle n'a pas fait l'intégralité de la séance collective, allant faire des exercices individuels sur la fin de l'entraînement. Même constat pour Maïssa Fathallah, qui avait dû faire une croix sur une titularisation contre Montpellier à cause d'un problème physique à l'échauffement. Un retour progressif donc alors qu'OL Lyonnes a lancé la préparation de sa demi-finale.

    à lire également
    Endrick lors d'un match avec le Brésil
    Endrick (OL) pré-sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    OL Lyonnes : Ada Hegerberg de retour à l'entraînement 13:15
    Endrick lors d'un match avec le Brésil
    Endrick (OL) pré-sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026 12:30
    Christiane Endler lors de PSG - OL
    OL Lyonnes : Christiane Endler nommée pour le titre de meilleure gardienne de Première Ligue 11:45
    Selma Bacha (OL) en finale de Ligue des champions contre le Barça
    Ligue des champions féminine : la finale FC Barcelone - OL Lyonnes le 23 mai à 18h 11:00
    Fleury Di Nallo, ancien joueur offensif de l'OL
    Fleury Di Nallo, meilleur buteur de l'OL, est décédé 10:17
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    Corentin Tolisso (OL) : "Ma meilleure saison comme professionnel" 09:30
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    L’OL et Botafogo enfin séparés... Nouveau coup de com de Textor ? 08:45
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL : la quatrième place, le cadeau empoisonné par excellence ? 08:05
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lindsey Heaps célebre son but lors de PSG - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : nouveau record d’affluence lors de la finale de Coupe de France face au PSG 07:30
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    Lens retrouve des armes avant l'enchaînement PSG - OL 12/05/26
    Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
    Euro U17 : sans-faute pour la France et ses joueuses d'OL Lyonnes 12/05/26
    Pavel Sulc avec la Tchèquie
    OL : Pavel Sulc et Adam Karabec présélectionnés pour le Mondial 12/05/26
    Dominik Greif lors de Toulouse - OL.
    Mené à la pause, l’OL ne sait pas réagir 12/05/26
    François Letexier, l'un des Arbitres de Ligue 1
    François Letexier pour arbitrer le choc OL - Lens dimanche 12/05/26
    Dumornay (OL) a marqué les esprits en Ligue des champions contre l'AS Roma
    Trophées UNFP : Melchie Dumornay élue meilleure joueuse de la saison 12/05/26
    Les U17 de l'OL à la Future Cup de l'Ajax Amsterdam
    OL Académie : les U17 à Clermont pour une place dans le dernier carré 12/05/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
    OL : du changement chez Eagle Football d'ici juin 2026 ? 12/05/26
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Trophées UNFP : Corentin Tolisso, seul membre de l'OL récompensé 12/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut