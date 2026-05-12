Ce mardi, l'OL a communiqué sur son bilan semestriel pour la période allant de juillet à décembre 2025. Avec une perte énorme de 186,5 M€, mais dont les deux tiers seraient dus à une manœuvre de John Textor.

La lecture du tableau peut faire peur. À 8 heures ce mardi, Eagle Football Group (ex-OL Groupe) a, enfin, communiqué sur son bilan financier du premier semestre de la saison 2025-2026. Et l'une des lignes les plus scrutées, celle du résultat net, affiche un affolant -186,5 millions d'euros (contre 116,9 un an auparavant). Édifiant, tandis que dans le même temps, son chiffre d'affaires est en progression. Alors comment expliquer un tel montant, le club ayant besoin de se conformer aux directives de l'UEFA ? Sans oublier le passage devant la DNCG dans quelques semaines.

L'OL a servi de garant dans les manœuvres de Textor

"Le Groupe a découvert récemment que des tiers se prévalaient de garanties consenties, entre août 2023 et avril 2025, par la Société ou sa filiale OL SASU pour couvrir des obligations prises par Botafogo et Molenbeek", pose EFG. Autrement dit, John Textor a pris l'Olympique lyonnais comme garant pour ses institutions satellites. "Ces garanties n’étaient pas connues et n’avaient pas été reportées dans les comptes publiés les dernières années par la Société."

Au total, elles s'élèvent à 126,2 M€ de dépréciations de créances. Elles concernent des joueurs acquis par le RWD Molenbeek et Fogo', les créanciers étant une équipe de foot et une entreprise d’affacturage. La somme représente à elle seule plus des deux tiers des pertes du bilan (68%). Car le EFG a provisionné 40 M€ de créances sur Eagle Bidco (qui le détient à 88%) et 86 M€ de ses créances sur Botafogo (sur 142 M€). "Cette évaluation a été réalisée dans le cadre de l’arrêté des comptes au 31 décembre 2025 et sera révisée le cas échéant", précise l'Olympique lyonnais.

Sans ça, les pertes du premier semestre seraient inférieures à 40 millions

Si l'on passe outre ces opérations, le résultat opérationnel s’élèverait à -37,5 M€. Soit une amélioration de 52,9 M€ par rapport au 31 décembre 2024. Un coin de ciel bleu "dans un contexte complexe pour l’ensemble des entités de la galaxie Eagle Football", ainsi que le document présente la situation.

Comment tout cela va-t-il se finir ? "Le Groupe conteste la validité de ces engagements et prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts", déclare-t-il. On peut donc s'attendre à un dépôt de plainte pour "abus de biens sociaux" à l'encontre de John Textor. L'autre clé de cette affaire sera d'observer si Eagle Bidco peut faire annuler ces dettes. La maison mère a par ailleurs récupéré le pouvoir cette nuit du côté du Brésil, selon une décision du tribunal arbitral de Rio de Janeiro, confirmant un précédent verdict.