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John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Textor mis sur la touche provisoirement à Botafogo

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Suite à une décision du tribunal arbitral, John Textor n’est plus provisoirement à la tête de Botafogo. Le club carioca a contesté cette destitution faisant suite à une demande d’Eagle BidCo.

    L’étau se resserre chaque jour un peu plus autour de John Textor. La vraie question est désormais de savoir quand tout ce manège prendra définitivement fin pour soulager tout le monde. Écarté de la présidence de l’OL et d’Eagle Football Group en juin 2025 avant de tenter un dernier coup en janvier dernier, l’Américain avait encore Botafogo pour garder la tête au-dessus de l’eau et rester dans le paysage d’Eagle. Seulement, depuis jeudi soir, Textor n’est plus à la tête de la SAF.

    La destitution de l'Américain a été prononcée ce jeudi par le Tribunal arbitral de la Fondation Getúlio Vargas (FGV). Elle s’inscrit dans le cadre de récentes mesures prises par Textor qui "risquent de causer un préjudice irréparable aux actionnaires et à l'ensemble de la communauté des supporters de Botafogo", peut-on lire dans la décision du tribunal dont a eu vent Globo. C'est pourquoi ils ont décidé de suspendre l'Américain avec effet immédiat, à la demande d'Eagle Bidco.

    Une fin plus proche que jamais pour Textor ?

    En attendant une nouvelle audience mercredi prochain, John Textor, par l’intermédiaire de Botafogo, a réagi à cette annonce qui le fragilise encore un peu plus. "La décision empiète sur une matière typiquement sociétaire, se substituant, de manière exceptionnelle et sans délibération en bonne et due forme, à la volonté des actionnaires, dont l’expression, par définition légale et statutaire, doit avoir lieu lors d’une assemblée dûment convoquée", indique un extrait du communiqué de la SAF. Avec John Textor mis sur la touche de "façon temporaire" selon le club brésilien, ce dernier a choisi de nommer Durcesio Mello, ancien président du club social, pour exercer la fonction de directeur général en l'absence de l’Américain.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      brad - ven 24 Avr 26 à 8 h 16

      A force, l'animal va bien finir arbitre de touche..

      Signaler
    2. Avatar
      olgoneforever - ven 24 Avr 26 à 8 h 44

      La descente en enfer s'accélére pour notre ancien président.
      Cher(e)s supporters(rices) rendez vous pour la cagnotte que je vais ouvrir sur Leetchi par solidarité avec une personnalité marquante de l'histoire de l'Olympique Lyonnais.

      Signaler
    3. Avatar
      footitude - ven 24 Avr 26 à 9 h 02

      Et maintenant que botafogo est encore interdit de recrutement on comprend mieux pourquoi la décision du juge au Brésil a accélérer la demande de remboursement de 21 millions d'euros. Botafogo n'existera plus d'ici un ans avant même la fin du procès avec l’ol

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    4. Avatar
      footitude - ven 24 Avr 26 à 9 h 09

      Et maintenant que botafogo est encore interdit de recrutement, on comprend mieux pourquoi le juge au Brésil a accélérer la demande de remboursement de 21 millions d'euros sans réfléchir. Botafogo n'existera plus d'ici un ans avant même la fin du procès avec l’ol pour les prétendus 125 millions d'euros surtout sans leur Johnny boy.

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