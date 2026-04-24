Textor mis sur la touche provisoirement à Botafogo

Suite à une décision du tribunal arbitral, John Textor n’est plus provisoirement à la tête de Botafogo. Le club carioca a contesté cette destitution faisant suite à une demande d’Eagle BidCo.

L’étau se resserre chaque jour un peu plus autour de John Textor. La vraie question est désormais de savoir quand tout ce manège prendra définitivement fin pour soulager tout le monde. Écarté de la présidence de l’OL et d’Eagle Football Group en juin 2025 avant de tenter un dernier coup en janvier dernier, l’Américain avait encore Botafogo pour garder la tête au-dessus de l’eau et rester dans le paysage d’Eagle. Seulement, depuis jeudi soir, Textor n’est plus à la tête de la SAF.

La destitution de l'Américain a été prononcée ce jeudi par le Tribunal arbitral de la Fondation Getúlio Vargas (FGV). Elle s’inscrit dans le cadre de récentes mesures prises par Textor qui "risquent de causer un préjudice irréparable aux actionnaires et à l'ensemble de la communauté des supporters de Botafogo", peut-on lire dans la décision du tribunal dont a eu vent Globo. C'est pourquoi ils ont décidé de suspendre l'Américain avec effet immédiat, à la demande d'Eagle Bidco.

Une fin plus proche que jamais pour Textor ?

En attendant une nouvelle audience mercredi prochain, John Textor, par l’intermédiaire de Botafogo, a réagi à cette annonce qui le fragilise encore un peu plus. "La décision empiète sur une matière typiquement sociétaire, se substituant, de manière exceptionnelle et sans délibération en bonne et due forme, à la volonté des actionnaires, dont l’expression, par définition légale et statutaire, doit avoir lieu lors d’une assemblée dûment convoquée", indique un extrait du communiqué de la SAF. Avec John Textor mis sur la touche de "façon temporaire" selon le club brésilien, ce dernier a choisi de nommer Durcesio Mello, ancien président du club social, pour exercer la fonction de directeur général en l'absence de l’Américain.