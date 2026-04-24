Dans un live Instagram jeudi soir, Karim Benzema est revenu sur les rumeurs de retour à l’OL. L’attaquant a fermé la porte en tant que joueur, mais n’exclut rien une fois sa carrière terminée.

C’est un marronnier qui revient à chaque mercato ou presque. Karim Benzema va-t-il faire son retour à l’OL ? Parti de son club formateur en 2009 pour le Real Madrid, l’attaquant a été lié à l’OL à plus d’une reprise ces dernières années. Pas plus tard que lors du mercato hivernal, son nom est revenu dans les rumeurs suite à la situation de Benzema à Al-Ittihad. Le Ballon d’Or 2022 a finalement fait le choix de rester en Arabie saoudite à Al-Hilal et un retour n’est plus vraiment d’actualité à 38 ans. "Je ne peux pas", a-t-il déclaré dans un live Instagram avec le rappeur Rohff. Tout sauf une surprise puisqu’il l’avait déjà laissé entendre à plusieurs reprises.

Coach chez les jeunes ?

Mais revoir Karim Benzema avec le logo de l’OL n’est pas exclu dans un futur plus ou moins proche. En effet, le Brondillant ne ferme pas la porte à un retour du côté de Décines ou plutôt de Meyzieu, une fois les crampons raccrochés. "Pourquoi pas travailler là-bas", a-t-il poursuivi avant d’en dire plus sur son après-carrière. "Coach ? Je ne sais pas. Peut-être. J’aimerais bien d’abord entraîner les plus jeunes. Je n’aime pas trop la formation qu’ils ont. J’aimerais être proche des jeunes. C’est dans un coin de ma tête. J’aimerais leur expliquer comment je vois le foot." Un Ballon d'Or comme formateur, on a connu pire.