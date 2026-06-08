Brésil : Endrick vit "un rêve grâce au staff merveilleux" de l’OL

Prêté pendant six mois à l'OL, Endrick a retrouvé de la confiance pour convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer pour la Coupe du monde 20026. L'attaquant brésilien ne manque pas une occasion de rappeler et de remercier Paulo Fonseca et le club lyonnais.

Le bonheur est dans le prêt et Endrick ne s'en plaindra pas. S'il a toujours l'ambition de s'imposer au Real Madrid, l'attaquant ne peut pas regretter le choix qu'il a fait en cours de saison. Cantonné au banc de touche en Liga, il a multiplié les titularisations - avec plus ou moins de réussite - du côté de l'OL. Les deux étaient faits pour s'entendre, chacun répondant au besoin de l'autre, mais l'acclimatation pendant un semestre a été telle qu'on aurait pu croire qu'Endrick était à Lyon depuis bien plus longtemps. Cette réussite a logiquement permis au Brésilien de retrouver la sélection et donc de décrocher son billet pour la Coupe du monde 2026.

Fonseca, pierre angulaire du projet lyonnais

Buteur contre l'Égypte samedi, le numéro 19 brésilien n'a pas oublié d'où il venait. "C'est Dieu qui m'a envoyé sur le bon chemin, en allant à Lyon où j'ai rencontré un staff merveilleux, a-t-il insisté au micro de TV Globo. Maintenant je suis de retour en Seleção, là où j'ai toujours voulu être. Je réalise mon rêve, mais il ne fait que commencer..." Endrick n'a jamais manqué de saluer l'apport de Paulo Fonseca, aussi bien pour le convaincre de signer à l'OL que pour progresser, et la présence du Portugais ne semble pas anodine pour séduire des pistes. Endrick a pu se relancer et tant pis si cela lui permet de briller au Mondial et donc de devoir faire une croix sur un potentiel retour fin août.