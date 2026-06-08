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Endrick lors d'un match avec le Brésil
Endrick lors d’un match avec le Brésil (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Brésil : Endrick vit "un rêve grâce au staff merveilleux" de l’OL

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Prêté pendant six mois à l'OL, Endrick a retrouvé de la confiance pour convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer pour la Coupe du monde 20026. L'attaquant brésilien ne manque pas une occasion de rappeler et de remercier Paulo Fonseca et le club lyonnais.

    Le bonheur est dans le prêt et Endrick ne s'en plaindra pas. S'il a toujours l'ambition de s'imposer au Real Madrid, l'attaquant ne peut pas regretter le choix qu'il a fait en cours de saison. Cantonné au banc de touche en Liga, il a multiplié les titularisations - avec plus ou moins de réussite - du côté de l'OL. Les deux étaient faits pour s'entendre, chacun répondant au besoin de l'autre, mais l'acclimatation pendant un semestre a été telle qu'on aurait pu croire qu'Endrick était à Lyon depuis bien plus longtemps. Cette réussite a logiquement permis au Brésilien de retrouver la sélection et donc de décrocher son billet pour la Coupe du monde 2026.

    Fonseca, pierre angulaire du projet lyonnais

    Buteur contre l'Égypte samedi, le numéro 19 brésilien n'a pas oublié d'où il venait. "C'est Dieu qui m'a envoyé sur le bon chemin, en allant à Lyon où j'ai rencontré un staff merveilleux, a-t-il insisté au micro de TV Globo. Maintenant je suis de retour en Seleção, là où j'ai toujours voulu être. Je réalise mon rêve, mais il ne fait que commencer..." Endrick n'a jamais manqué de saluer l'apport de Paulo Fonseca, aussi bien pour le convaincre de signer à l'OL que pour progresser, et la présence du Portugais ne semble pas anodine pour séduire des pistes. Endrick a pu se relancer et tant pis si cela lui permet de briller au Mondial et donc de devoir faire une croix sur un potentiel retour fin août.

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    1. Avatar
      OLand - lun 8 Juin 26 à 11 h 30

      C'est normal qu'il dise du bien du staff de l'OL... c'est son coach, il ne va pas le tailler s'il veut être titulaire la saison proch............ ah bah non ça ne marche pas pour lui cette excuse...

      😉

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    2. cavegone
      cavegone - lun 8 Juin 26 à 11 h 41

      Etonnant, il ne l'appelle pas Fraudeseca ou Fonsecacanerveux ? 😉 😛

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    3. OLVictory
      OLVictory - lun 8 Juin 26 à 11 h 45

      Tout ceci montre qu’un prêt peut réellement satisfaire toutes les parties.
      Tout dépend ensuite de la capacité d’adaptation du joueur et de sa volonté de réussir dans le club qui l’accueille.
      Dans le cas d’Endrick, les débuts n’ont pas été simples, mais il a su faire preuve de détermination sans jamais baisser les bras.

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    4. Koko
      Koko - lun 8 Juin 26 à 11 h 47

      Vivre à Lyon, la plus belle ville de France <3

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    5. cavegone
      cavegone - lun 8 Juin 26 à 11 h 50

      Salut OLV, c'est rare il faut dire que toutes les parties soient satisfaites dans un tel prêt.
      Mais là tout s'est bien aligné, il ne s'est pas blessé, a pris du rythme, repris de la valeur, etc...
      Belle pub pour l'OL en tout cas.

      Et dire que le Réal a immédiatement regretté d'avoir fait ce choix 🙄

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      1. OLVictory
        OLVictory - lun 8 Juin 26 à 11 h 54

        Salut Cavé,
        C'est la mentalité espagnole, ils sont jaloux et très mauvais perdants.

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